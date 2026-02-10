WhatsApp es la plataforma de mensajería instantánea más utilizada en gran parte del mundo. Por esta razón, Meta renueva constantemente sus funciones, brindándole a los usuarios distintas formas de comunicarse. Sin embargo, la aplicación también tiene ciertas limitaciones, como por ejemplo la cantidad de gigas permitidos al momento de enviar archivos, impidiendo adjuntar varias imágenes o videos en alta calidad.
WhatsApp: cómo enviar archivos pesados y burlar el límite de gigas impuesto por Meta
Descubrí cómo sacarle el máximo provecho a WhatsApp y enviar archivos pesados en cuestión de segundos
Así de fácil podrás enviar archivos pesados en WhatsApp
Actualmente, la plataforma de Meta permite el envío de documentos de hasta 2 GB por archivo. Sin embargo, el desafío surge con el contenido multimedia. Los videos están limitados a 100 MB en conexiones de alta velocidad (calidad 720p) y apenas 64 MB en redes más lentas, mientras que solo se pueden adjuntar 100 imágenes por vez. Además, WhatsApp aplica una compresión automática que reduce drásticamente la nitidez de fotos y videos.
Por lo tanto, ante este impedimento, la clave pasará por acudir a servicios externos seguros. Cuando los archivos superan los 2 GB o se requiere compartir carpetas completas, los servicios de almacenamiento en la nube son la opción más eficaz. El procedimiento consiste en subir el contenido a la plataforma, generar un enlace de acceso y pegarlo en el chat de WhatsApp para luego compartirlo con el contacto deseado.
En este sentido, entre las plataformas recomendadas para compartir archivos pesados a través de WhatsApp se destaca Google Drive (ofrece 15 GB gratuitos y gran facilidad de integración), iCloud y OneDrive (brindan 5 GB gratis), o Box y pCloud (otorgan hasta los 10 GB gratuitos).
Estas alternativas son para situaciones en donde deseamos que los documentos se conserven en el tiempo, pero si solamente deseamos hacer un envío temporal y rápido, podemos acudir a otras plataformas que permitirán descargar un archivo por hasta 30 días. En este caso, las opciones sugeridas son SwissTransfer (permite enviar hasta 50 GB sin costo) o WeTransfer (ideal para archivos de entre 3 y 5 GB con configuraciones de seguridad como contraseñas).