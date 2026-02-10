WhatsApp: cómo enviar archivos pesados y burlar el límite de gigas impuesto por Meta

Así de fácil podrás enviar archivos pesados en WhatsApp

Actualmente, la plataforma de Meta permite el envío de documentos de hasta 2 GB por archivo. Sin embargo, el desafío surge con el contenido multimedia. Los videos están limitados a 100 MB en conexiones de alta velocidad (calidad 720p) y apenas 64 MB en redes más lentas, mientras que solo se pueden adjuntar 100 imágenes por vez. Además, WhatsApp aplica una compresión automática que reduce drásticamente la nitidez de fotos y videos.

WhatsApp Aprendé a enviar archivos de WhatsApp a través de servicios externos.

Por lo tanto, ante este impedimento, la clave pasará por acudir a servicios externos seguros. Cuando los archivos superan los 2 GB o se requiere compartir carpetas completas, los servicios de almacenamiento en la nube son la opción más eficaz. El procedimiento consiste en subir el contenido a la plataforma, generar un enlace de acceso y pegarlo en el chat de WhatsApp para luego compartirlo con el contacto deseado.