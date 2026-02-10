Inicio Sociedad Loto Plus
Apareció el ganador del Loto Plus: es un jubilado que cobra la mínima y que sueña con una casa

El mendocino ganó más de $5.000 millones en el Loto Plus. Juega desde hace 30 años en la misma agencia de Godoy Cruz en la que ganó el premio

Paola Alé
La agencia Los Carri en Godoy Cruz, donde el jubilado compró el boleto ganador del Loto Plus.

Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

El ganador mendocino del Loto Plus, que se llevó un premio superior a los $5.000 millones, finalmente apareció y se conocieron algunos datos sobre su perfil. Se trata de un jubilado que cobra los haberes mínimos y que desde hace más de 3 décadas apuesta en la misma agencia.

El hombre es cliente de la agencia “Los Carri”, ubicada en Godoy Cruz, donde realizó la jugada ganadora.

Según confirmaron desde el local, juega allí desde hace más de 30 años y siempre mantuvo el mismo hábito, porque lo que quería era dinero extra para comprarse una casita.

El mendocino que ganó el Loto Plus siempre soñó con tener su casita.

Un Jubilado y con ingresos mínimos

Uno de los datos que más llamó la atención es que el ganador del millonario premio vive únicamente de la jubilación mínima. De acuerdo a la información conocida, alquilaba una casa en condiciones precarias y no contaba con otros ingresos. Lo que deseaba era ganar algo de dinero para tener una casa propia, que nunca pudo comprarse.

Desde la agencia señalaron que el hombre solía comentar con ellos el deseo de ganar el Loto para poder concretar este sueño. Lo que nunca imaginó es que con $5.000 millones, que es el dinero que va a obtener luego de los descuentos que se le realizan al premio original, se puede comprar un barrio entero.

Los dueños de la agencia "Los Carri" contaron que el jubilado es cliente del local hace 30 años.

Cliente histórico de la agencia de lotería

“Hace más de 30 años que viene a jugar acá”, indicaron desde la agencia “Los Carri”, que se convirtió en el centro de atención tras conocerse que allí se vendió el ticket ganador.

La constancia del jubilado como cliente habitual fue uno de los aspectos destacados por los responsables del local, quienes aseguraron que se trata de una persona conocida y que tiene una relación asidua con los dueños del local.

El ganador ya se presentó para iniciar los trámites correspondientes al cobro del premio, aunque pidió preservar su identidad. Desde la agencia y desde los organismos correspondientes confirmaron que se respetará su decisión.

Mientras tanto, el caso sigue generando repercusión en Mendoza, no solo por el monto histórico del premio, sino también por el perfil del ganador: un jubilado que vivía con ingresos mínimos y apostó durante décadas en el mismo lugar.

