Apareció el ganador del Loto Plus: es un jubilado que cobra la mínima y que sueña con una casa

ganador loto godoy cruz los carri carrizo 2 El mendocino que ganó el Loto Plus siempre soñó con tener su casita. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

Un Jubilado y con ingresos mínimos

Uno de los datos que más llamó la atención es que el ganador del millonario premio vive únicamente de la jubilación mínima. De acuerdo a la información conocida, alquilaba una casa en condiciones precarias y no contaba con otros ingresos. Lo que deseaba era ganar algo de dinero para tener una casa propia, que nunca pudo comprarse.

Desde la agencia señalaron que el hombre solía comentar con ellos el deseo de ganar el Loto para poder concretar este sueño. Lo que nunca imaginó es que con $5.000 millones, que es el dinero que va a obtener luego de los descuentos que se le realizan al premio original, se puede comprar un barrio entero.

ganador loto godoy cruz los carri carrizo 3 Los dueños de la agencia "Los Carri" contaron que el jubilado es cliente del local hace 30 años. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

Cliente histórico de la agencia de lotería

“Hace más de 30 años que viene a jugar acá”, indicaron desde la agencia “Los Carri”, que se convirtió en el centro de atención tras conocerse que allí se vendió el ticket ganador.

La constancia del jubilado como cliente habitual fue uno de los aspectos destacados por los responsables del local, quienes aseguraron que se trata de una persona conocida y que tiene una relación asidua con los dueños del local.

El ganador ya se presentó para iniciar los trámites correspondientes al cobro del premio, aunque pidió preservar su identidad. Desde la agencia y desde los organismos correspondientes confirmaron que se respetará su decisión.

Mientras tanto, el caso sigue generando repercusión en Mendoza, no solo por el monto histórico del premio, sino también por el perfil del ganador: un jubilado que vivía con ingresos mínimos y apostó durante décadas en el mismo lugar.