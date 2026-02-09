Un mendocino ganó casi $6.000 millones en el Loto Plus al jugar en una agencia de Godoy Cruz

Los Carri señalaron que con este cartón ganador, ellos se quedan con el 2% del total, es decir que les corresponde un premio de $114 millones. "A nosotros nos viene realmente bien para tener un respiro", señalaron.

El premio del mendocino ganador del Loto

"Tenemos mucha gente que juega al Loto Plus, tenemos clientes habituales, pero todavía no sabemos quién es. Si es cliente fijo nuestro va a venir seguro, pero si es alguien que pasó y jugo, quizás vaya al Instituto de Juegos y Casinos. Pero espero que pase por acá para conocerlo y darle un abrazo", señalaron los dueños de la agencia de quiniela.

ganador loto godoy cruz los carri carrizo 2 Un mendocino ganó en el Loto Plus casi $6.000 millones. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

En este caso el premio fue de $5.707.768.413, de lo que le descontarán el 35%, por lo que el mendocino ganador se queda con $3.710.049.468.

Renzo Carrizo explicó que la jugada fue en el Loto Plus, el cual se juega con 6 números de 00 al 45 más otro número del 0 al 9. El cartón tiene 4 sorteos: el tradicional, el match, el desquite y el siempre sale.

"Con $3.000 que sale la boleta completa, se llevaron $6.000 millones", expresó Renzo, dueño de la agencia 510, ganadora del 1º premio del Loto Plus.