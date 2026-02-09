Un mendocino ganó casi $6.000 millones en el Loto Plus al jugar en una agencia de Godoy Cruz

Una agencia de quiniela 510 de Godoy Cruz vendió el cartón ganador del Loto Plus y un mendocino se llevó casi $6.000 millones. Los dueños del comercio aseguraron que en estos tiempos difíciles la gente apuesta menos y que al recibir el 2% del premio los ayuda mucho para enfrentar gastos.
"Esta mañana cuando abrimos la agencia nos mandan un mensaje del Instituto de Juegos y Casinos en el que nos decían que la -agencia- 510 fue la ganadora", expresó a Radio Nihuil Renzo Carrizo, quien señaló que fue una emoción muy grande: "Lo primero fue abrazarnos con mi viejo y con mi tío después de tanto sufrimiento en la agencia salimos ganadores".
Por su parte, Gerardo Carrizo, quien junto a su hijo son los dueños de la agencia Los Carri, de Godoy Cruz, sostuvo que "es un rubro que en estos tiempos cuesta remarla porque la gente apuesta cada vez menos".
Los Carri señalaron que con este cartón ganador, ellos se quedan con el 2% del total, es decir que les corresponde un premio de $114 millones. "A nosotros nos viene realmente bien para tener un respiro", señalaron.
El premio del mendocino ganador del Loto
"Tenemos mucha gente que juega al Loto Plus, tenemos clientes habituales, pero todavía no sabemos quién es. Si es cliente fijo nuestro va a venir seguro, pero si es alguien que pasó y jugo, quizás vaya al Instituto de Juegos y Casinos. Pero espero que pase por acá para conocerlo y darle un abrazo", señalaron los dueños de la agencia de quiniela.
En este caso el premio fue de $5.707.768.413, de lo que le descontarán el 35%, por lo que el mendocino ganador se queda con $3.710.049.468.
Renzo Carrizo explicó que la jugada fue en el Loto Plus, el cual se juega con 6 números de 00 al 45 más otro número del 0 al 9. El cartón tiene 4 sorteos: el tradicional, el match, el desquite y el siempre sale.
"Con $3.000 que sale la boleta completa, se llevaron $6.000 millones", expresó Renzo, dueño de la agencia 510, ganadora del 1º premio del Loto Plus.