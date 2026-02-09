Ni jabón ni suavizante: el truco de los hoteles para que las sábanas mantengan un perfume fresco

sabanas Dormir en sábanas limpias mejora la calidad del descanso y beneficia la higiene al eliminar ácaros, bacterias y células muertas acumuladas.

El perfume que emplean los hoteles para aromatizar las sábanas

A continuación, te compartimos una guía de trucos domésticos que puedes emplear para perfumar las sábanas de forma ligera y duradera sin sobrecargar el algodón ni alterar su transpirabilidad.

Uno de los secretos clave consiste en utilizar aceites esenciales, pero siempre bien diluidos. La fórmula habitual es mezclar unas pocas gotas en agua y añadirlo durante el último aclarado o en el agua de la plancha. El aroma queda integrado y se impregna en las fibras de las sábanas. Cabe destacar que puedes utilizar el aceite esencial que más te guste, lavanda, cítrico, menta, etc.

Nunca apliques el aceite directamente sobre la tela, ya que sin diluir puede dejar manchas que no se quitan o incluso concentrar un aroma insoportablemente fuerte. Otra opción es mezclarlo con agua y con un chorrito de vinagre blanco para que se distribuya de forma homogénea y desaparezca cualquier resto graso.

sábanas tendidas Utiliza perfume cuando las sábanas ya están húmedas y tendidas.

Una alternativa que suelen emplear lavanderías profesionales es pulverizar con perfume las sábanas cuando están húmedas y ya tendidas. De esta forma, el tejido absorbe mejor el aroma y lo fija al secarse, sin necesidad de repetir el proceso después.