Aprende a fabricar tu propio perfume casero para que tu casa huela a brisa marina

Si quieres traer el mar y la playa a casa, tienes que preparar este perfume casero que puede ser utilizado en sofás, cortinas y cuartos del hogar

Paula García
Si quieres que tu hogar huela a brisa marina, aprende a preparar este ambientador casero.

En esta oportunidad te enseñamos cómo hacer perfume casero de manera artesanal y en consonancia olfativa a tu fragancia favorita. No pierdas ningún detalle porque es realmente sencillo, rápido y económico, además de que deja tu casa con una fragancia fresca.

Entrar en el hogar y sentir el ambiente perfumado resulta una experiencia agradable, ya que significa que los diferentes cuartos están limpios y frescos. Este efecto es logrado gracias a difusores, velas, sprays textiles o simplemente por una limpieza profunda con productos perfumados.

Todos los días utilizamos perfumes, pero comprarlos cuesta mucho dinero. Por suerte, en este artículo puedes aprender paso a paso cómo hacer un ambientador casero con aroma a mar utilizando una receta verdaderamente sencilla. Compartimos contigo los ingredientes que necesitas y te detallamos la fórmula para que hacer un ambientador deje de ser un desafío para ti.

perfume para el hogar
Preparar ambientadores caseros es muy fácil.

Ingredientes para hacer un perfume en casa

  • Alcohol de 96º: 50 ml.
  • Agua: 100 ml.
  • Suavizante para ropa con aroma a brisa marina: entre tres y cuatro cucharadas.
  • Frasco con atomizador.
  • Gotas de colorante azul para jabón.

El primer paso es mezclar alcohol con el suavizante en el recipiente. Agita para que se integren o revuelve con una cuchara y luego incorpora el agua al recipiente. Se puede usar agua tibia para disolver mejor. En lo que respecta a la cantidad de suavizante para ropa, puedes emplear de tres a cuatro cucharadas, pero puedes añadir más si quieres una fragancia con mayor intensidad.

Cierra el frasco, agita energéticamente y estará listo. Puedes pulverizar a unos 20 o 30 cm de las superficies, incluyendo sofás, cortinas y ropa de cama. De esta forma, tu casa tendrá un aroma fresco a brisa de mar.

hogar con decoración marina

Consejos extra para preparar ambientadores caseros

La elección del aroma depende de ti, pero hay ciertos ingredientes que son más duraderos que otros, más intensos, más relajantes o más frescos. Así por ejemplo, los cítricos son buenos para la elaboración de una fragancia, porque son particularmente perfumados y tienen una mayor capacidad de permanencia en el agua perfumada.

Pero también puedes decantarte por hierbas aromáticas, como el tomillo o el romero, por ramitas de cedro o pino, que también son muy aromáticos, por especies de olor potente como la canela o extractos de menta o vainilla.

