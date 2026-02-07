Aprende a fabricar tu propio perfume casero para que tu casa huela a brisa marina

perfume para el hogar Preparar ambientadores caseros es muy fácil.

Ingredientes para hacer un perfume en casa

Alcohol de 96º: 50 ml.

Agua: 100 ml.

Suavizante para ropa con aroma a brisa marina: entre tres y cuatro cucharadas.

Frasco con atomizador.

Gotas de colorante azul para jabón.

El primer paso es mezclar alcohol con el suavizante en el recipiente. Agita para que se integren o revuelve con una cuchara y luego incorpora el agua al recipiente. Se puede usar agua tibia para disolver mejor. En lo que respecta a la cantidad de suavizante para ropa, puedes emplear de tres a cuatro cucharadas, pero puedes añadir más si quieres una fragancia con mayor intensidad.

Cierra el frasco, agita energéticamente y estará listo. Puedes pulverizar a unos 20 o 30 cm de las superficies, incluyendo sofás, cortinas y ropa de cama. De esta forma, tu casa tendrá un aroma fresco a brisa de mar.

hogar con decoración marina

Consejos extra para preparar ambientadores caseros

La elección del aroma depende de ti, pero hay ciertos ingredientes que son más duraderos que otros, más intensos, más relajantes o más frescos. Así por ejemplo, los cítricos son buenos para la elaboración de una fragancia, porque son particularmente perfumados y tienen una mayor capacidad de permanencia en el agua perfumada.

Pero también puedes decantarte por hierbas aromáticas, como el tomillo o el romero, por ramitas de cedro o pino, que también son muy aromáticos, por especies de olor potente como la canela o extractos de menta o vainilla.