Aprende a fabricar tu propio perfume casero para que tu casa huela a brisa marina

Entrar en el hogar y sentir el ambiente perfumado resulta una experiencia agradable, ya que significa que los diferentes cuartos están limpios y frescos. Este efecto es logrado gracias a difusores, velas, sprays textiles o simplemente por una limpieza profunda con productos perfumados.
Todos los días utilizamos perfumes, pero comprarlos cuesta mucho dinero. Por suerte, en este artículo puedes aprender paso a paso cómo hacer un ambientador casero con aroma a mar utilizando una receta verdaderamente sencilla. Compartimos contigo los ingredientes que necesitas y te detallamos la fórmula para que hacer un ambientador deje de ser un desafío para ti.
Ingredientes para hacer un perfume en casa
- Alcohol de 96º: 50 ml.
- Agua: 100 ml.
- Suavizante para ropa con aroma a brisa marina: entre tres y cuatro cucharadas.
- Frasco con atomizador.
- Gotas de colorante azul para jabón.
El primer paso es mezclar alcohol con el suavizante en el recipiente. Agita para que se integren o revuelve con una cuchara y luego incorpora el agua al recipiente. Se puede usar agua tibia para disolver mejor. En lo que respecta a la cantidad de suavizante para ropa, puedes emplear de tres a cuatro cucharadas, pero puedes añadir más si quieres una fragancia con mayor intensidad.
Cierra el frasco, agita energéticamente y estará listo. Puedes pulverizar a unos 20 o 30 cm de las superficies, incluyendo sofás, cortinas y ropa de cama. De esta forma, tu casa tendrá un aroma fresco a brisa de mar.
Consejos extra para preparar ambientadores caseros
La elección del aroma depende de ti, pero hay ciertos ingredientes que son más duraderos que otros, más intensos, más relajantes o más frescos. Así por ejemplo, los cítricos son buenos para la elaboración de una fragancia, porque son particularmente perfumados y tienen una mayor capacidad de permanencia en el agua perfumada.
Pero también puedes decantarte por hierbas aromáticas, como el tomillo o el romero, por ramitas de cedro o pino, que también son muy aromáticos, por especies de olor potente como la canela o extractos de menta o vainilla.