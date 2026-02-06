Cómo preparar un perfume casero para que el cuarto de baño huela siempre fresco

baño (2) Si quieres que tu baño huela bien, prepara este ambientador casero.

El perfume que hará que tu baño huela bien

Media taza de arroz.

Aceite esencial de lavanda.

Ramas secas de tomillo.

Clavo de olor.

Para comenzar a preparar este aromatizante para baño tienes que buscar un frasco de vidrio, puede ser uno de mermelada reutilizado o un recipiente que forme parte de la decoración del hogar. Llena el frasco hasta la mitad con arroz, que actúa como base para retener y liberar lentamente la fragancia.

Agrega de 10 a 20 gotas de aceite esencial de lavanda, la cantidad la calculas teniendo en cuenta la intensidad que quieres que tenga el perfume. Luego, puedes sumar hojas de tomillo, que tiene un aroma penetrante, silvestre y terroso que evoca la sierra mediterránea.

Por último, suma el clavo de olor, que aportará un aroma intenso, especiado y penetrante. Cierra el frasco y agita suavemente para que se mezclen los ingredientes.

arroz y tomillo Con estos ingredientes puedes aromatizar tu baño.

Con este aromatizador casero no hay forma de que tu baño huela mal. Lo único que tienes que hacer ahora es dejar el frasco abierto para que libere el aroma en el cuarto, aunque si prefieres un aroma más suave puedes dejarlo semiabierto.

Cada tanto mezcla el contenido para reactivar el perfume, y añade unas gotas de aceite esencial, o agrega más hojas secas. Es un ambientador económico, fácil de preparar y que sirve para aromatizar diferentes ambientes del hogar.