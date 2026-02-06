¿No hay más niños en Ciudad? La DGE cerró un conocido jardincito por falta de alumnos

cierre jardin de infantes ciudad de mendoza dge El intendente Ulpiano Suarez en uno de los últimos arreglos de veredas en el Jardín de Infantes Nucleado N° 0-159 que cerró la DGE.

Respecto de los docentes, el gobierno escolar informó que los “cargos asignados al establecimiento serán refuncionalizados estratégicamente en otras instituciones educativas que así lo requieran”.

El jardín cerró y la DGE no abrió inscripciones

A través de la resolución N° 247 publicada en el Boletín Oficial, el director general de Escuelas, Tadeo García Zalazar comunicó que el cierre del jardín de infantes ubicado en la Ciudad de Mendoza permitirá un ahorro significativo para el Estado, dado que el establecimiento era alquilado.

“Esto permitirá optimizar los recursos financieros provinciales disponibles, redireccionándolos hacia zonas de mayor demanda educativa, infraestructura propia o proyectos de expansión territorial con mayor impacto”, asegura en los argumentos de la normativa.

La DGE argumentó, además, que la baja matrícula sostenida en este jardín es inferior al promedio provincial y que la proyección de crecimiento de la misma es escasa.

jardin de infantes 159 ciudad de mendoza dge El jardín de infantes que cerró la DGE está ubicado en Chile y Necochea, una esquina muy transitada de la Ciudad de Mendoza.

Debido al cierre de la institución, no se abrieron inscripciones para el ciclo lectivo 2026. La decisión fue comunicada con anterioridad a las familias y equipos institucionales, y los niños actualmente matriculados fueron reubicados en jardines cercanos.

Los docentes, que de planta eran un directivo y 8 maestras de sala, serán reasignados en otros jardines.

Menos niños en las escuelas de la DGE

La matrícula escolar cae en todo el país año tras año. En Mendoza, el impacto se siente en el Nivel Inicial, donde se advierte una caída de entre 4% y 5% por año.

Frente a este escenario, la DGE puso en marcha una serie de estrategias que tienden a que el cierre de jardines, como el que sucedió en Ciudad, no sea una constante, sino una excepción.

La primera es la universalización de la sala de 3 años. A partir de la reconversión de salas con baja o nula matrícula, la DGE viene ampliando la oferta para que más niños ingresen antes al sistema educativo. De esta manera se puede aprovechar tanto el espacio físico como el recurso humano disponible.

salas de 3 dge escuelas (3).jpg

La segunda es la expansión de los líderes de asistencia, una figura que ya funciona en más de 400 escuelas de la provincia. Se trata de docentes o personal específico dedicado a acompañar la asistencia escolar, detectar inasistencias reiteradas y articular con las familias y otros organismos cuando aparecen dificultades.

Y la tercera es el fortalecimiento del rol de los docentes MATE, impulsados por la DGE. Son los denominados maestros de trayectoria, que son quienes cumplen funciones de apoyo focalizadas en Lengua y Matemática, con el objetivo de evitar interrupciones y repitencias.