¿Por qué las clases en Mendoza comienzan un miércoles?

La Dirección General de Escuelas (DGE) anunció que el inicio del ciclo lectivo 2026 en Mendoza será el miércoles 25 de febrero. Fecha que deja un interrogante muy importante e inquietante para muchas familias: ¿por qué las clases comienzan a mitad de semana?
De acuerdo a lo publicado por la Dirección General de Escuelas en resolución, el 25 de febrero comenzarán las clases para Nivel Inicial, Primario, Especial, Jóvenes y Adultos, y primer año de Secundarias. En tanto que de segundo a sexto año, lo harán el lunes 2 de marzo.
Por otro lado, los docentes deberán presentarse en las escuelas el martes 10 de febrero, jornada que comenzará la recuperación de saberes para los alumnos que deben intensificar y fortalecer su trayectoria escolar, tanto en Primaria como en Secundaria.
Inicio del ciclo lectivo 2026 en Mendoza: ¿por qué las clases comienzan el miércoles 25 de febrero?
La Resolución Nº 2785 de la Subsecretaría de Educación, publicada en el Boletín Oficial el 10 de diciembre de 2025, indica que las clases en Mendoza comenzarán el miércoles 25 de febrero con el objetivo de garantizar los 190 días de clase efectivos. Teniendo en cuenta el asueto por el Día del Maestro, los feriados y las jornadas no laborables con fines turísticos.
"Artículo 1ro.- Establézcase un Calendario Escolar para el Ciclo Lectivo 2026 de CIENTONOVENTA días (190) días de clase efectivos, con una carga horario piso garantizado de 630horas reloj en el Nivel Inicial, 840 horas reloj en el Nivel Primario, 940 horas reloj en el Nivel Secundario".
Mientras que la finalización de las clases en Mendoza para todos los estudiantes del sistema está pactado para el martes 22 de diciembre.
En limpio, el cronograma de actividades establecido por la DGE es el siguiente:
- Inicio de Actividades Académicas/Gestión: 09 de febrero.
- Inicio del Cursado Regular: 25 al 31 de marzo.
- Finalización Primer Cuatrimestre: 29 de junio al 03 de julio.
- Inicio Segundo Cuatrimestre: 10 de agosto.
- Finalización Segundo Cuatrimestre: 16 al 20 de noviembre.
Cuándo serán las vacaciones de invierno en Mendoza
Además de la fecha de inicio de clases, también se estableció cuándo comenzarán y terminarán las vacaciones de invierno en Mendoza: el receso invernal será del lunes 6 al viernes 17 de julio.
Más horas de clases en Mendoza
La DGE garantizó una carga horaria piso superior a la exigida a nivel nacional, que es de 760 horas para la Primaria y 900 para la Secundaria. Eso se da en Mendoza porque la jornada escolar diaria mínima tiene 30 minutos más de clases.
Cargas horarias para el ciclo lectivo 2026:
- Nivel Inicial: 630 horas reloj.
- Nivel Primario: 840 horas reloj. (80 horas más que el mínimo nacional).
- Nivel Secundario: 940 horas reloj. (40 horas más que el mínimo nacional).