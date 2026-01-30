¿Por qué las clases en Mendoza comienzan un miércoles?

fecha inicio de clases Las clases en Mendoza comenzarán el miércoles 25 de febrero según la Resolución Nº 2785 de la Subsecretaría de Educación.

Inicio del ciclo lectivo 2026 en Mendoza: ¿por qué las clases comienzan el miércoles 25 de febrero?

La Resolución Nº 2785 de la Subsecretaría de Educación, publicada en el Boletín Oficial el 10 de diciembre de 2025, indica que las clases en Mendoza comenzarán el miércoles 25 de febrero con el objetivo de garantizar los 190 días de clase efectivos. Teniendo en cuenta el asueto por el Día del Maestro, los feriados y las jornadas no laborables con fines turísticos.

"Artículo 1ro.- Establézcase un Calendario Escolar para el Ciclo Lectivo 2026 de CIENTONOVENTA días (190) días de clase efectivos, con una carga horario piso garantizado de 630horas reloj en el Nivel Inicial, 840 horas reloj en el Nivel Primario, 940 horas reloj en el Nivel Secundario".

Mendoza clases inicio ciclo lectivo 2026 Estas son algunas de las fechas básicas que regirán en el Calendario Escolar 2026 para Mendoza.

Mientras que la finalización de las clases en Mendoza para todos los estudiantes del sistema está pactado para el martes 22 de diciembre.

En limpio, el cronograma de actividades establecido por la DGE es el siguiente:

Inicio de Actividades Académicas/Gestión: 09 de febrero.

Inicio del Cursado Regular: 25 al 31 de marzo.

Finalización Primer Cuatrimestre: 29 de junio al 03 de julio.

Inicio Segundo Cuatrimestre: 10 de agosto.

Finalización Segundo Cuatrimestre: 16 al 20 de noviembre.

Cuándo serán las vacaciones de invierno en Mendoza

Además de la fecha de inicio de clases, también se estableció cuándo comenzarán y terminarán las vacaciones de invierno en Mendoza: el receso invernal será del lunes 6 al viernes 17 de julio.

Más horas de clases en Mendoza

La DGE garantizó una carga horaria piso superior a la exigida a nivel nacional, que es de 760 horas para la Primaria y 900 para la Secundaria. Eso se da en Mendoza porque la jornada escolar diaria mínima tiene 30 minutos más de clases.

Cargas horarias para el ciclo lectivo 2026: