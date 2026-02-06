ANSES confirmó la mejor de las noticias para jubilados: la novedad más esperada

Según explicaron desde ANSES, la semana del lunes 9 de febrero se dará inicio al pago de los jubilados que cobran la mínima. Este calendario, no obstante, se verá demorado por los feriados de Carnaval, señalaron.

anses jubilados (2)

ANSES: fechas de pago a jubilados que cobran la mínima en febrero 2026

Documentos terminados en 0: a partir del día 9 de febrero de 2026

Documentos terminados en 1: a partir del día 10 de febrero de 2026

Documentos terminados en 2: a partir del día 11 de febrero de 2026

Documentos terminados en 3: a partir del día 12 de febrero de 2026

Documentos terminados en 4: a partir del día 13 de febrero de 2026

Documentos terminados en 5: a partir del día 18 de febrero de 2026

Documentos terminados en 6: a partir del día 19 de febrero de 2026

Documentos terminados en 7: a partir del día 19 de febrero de 2026

Documentos terminados en 8: a partir del día 20 de febrero de 2026

Documentos terminados en 9: a partir del día 20 de febrero de 2026

ANSES: fechas de pago a jubilados que cobran más que la mínima en febrero 2026

Documentos terminados en 0 y 1: a partir del día 23 de febrero de 2026

Documentos terminados en 2 y 3: a partir del día 24 de febrero de 2026

Documentos terminados en 4 y 5: a partir del día 25 de febrero de 2026

Documentos terminados en 6 y 7: a partir del día 26 de febrero de 2026

Documentos terminados en 8 y 9: a partir del día 27 de febrero de 2026

anses jubilados

Cuánto van a cobrar los jubilados en febrero 2026

En febrero, según lo anunciado por ANSES, todos los jubilados van a cobrar con un 2,85% de aumento. Además, se pagará un bono de $70.000 a aquellos que cobran la mínima. De esta manera, lo mínimo y lo máximo que cobrará un jubilado en febrero 2026 es lo siguiente: