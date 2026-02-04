ANSES confirmó suba de la asignación por matrimonio en febrero de 2026

ANSES explica que para cobrar este bono único por matrimonio, el ingreso familiar al momento de solicitarlo no pueden superar los $5.292.758 en conjunto y, en forma individual, los ingresos de los miembros de la pareja no puede superar los $2.646.379.

anses (12) Para cobrar la asignación por matrimonio, el trámite debe realizarse dentro de los 2 meses y 2 años de ocurrido el evento.

De esta manera, ANSES definió los montos de las Asignaciones de Pago Único para febrero de 2026 y las mismos quedaron de la siguiente manera:

Por Nacimiento: $75.246 (en enero estaba en $73.160)

(en enero estaba en $73.160) Por Matrimonio: $112.688 (en enero estaba en $109.545)

(en enero estaba en $109.545) Por Adopción: $449.888 (en enero estaba en $437.421)

ANSES: fechas de pago de Septiembre 2025 para las Asignaciones de Pago Único

Como detalla ANSES en su página web respecto al calendario de pagos, las Asignaciones de pago único (matrimonio, adopción y nacimiento) cobran de la siguiente manera:

Todos los documentos Primera Quincena: a partir del día 10 de febrero al 12 de marzo de 2026

Todos los documentos Segunda Quincena: a partir del día 24de febrero al 12 de marzo de 2026

ANSES: quiénes pueden cobrar las Asignaciones de Pago Único

Las personas interesadas en recibir este bono único de ANSES, deben pertenecer a alguno de los siguientes grupos:

Trabajadores registrados (SUAF).

Titulares de la Prestación por Desempleo.

Titulares de la prestación de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo.

Trabajadores de temporada.

Titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

Requisitos

El matrimonio tiene que estar acreditado en la base de datos de ANSES .

. Estar dentro de los 2 meses y 2 años de ocurrido el evento.

Los ingresos individuales y del grupo familiar no deben superarlos topes máximos vigentes al momento del evento.

En el caso de trabajadores en relación de dependencia, deben contar con una antigüedad mínima y continuada de 6 meses en su empleo al momento del matrimonio.

Este trámite se realiza de manera presencial con turno en una oficina de ANSES. También podés realizarlo a través del canal de Atención Virtual.