ANSES confirmó suba de la asignación por matrimonio en febrero de 2026

La ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social) oficializó los nuevos valores del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) para febrero de 2026, y de esta manera los diferentes importes como las Asignaciones de Pago Único tendrán un aumento del 2,47%.
Las Asignaciones de Pago Único (APU) tendrán una nueva suba en sus montos finales en febrero del 2026. Estos tres bonos extraordinarios de ANSES, que solamente cobran un grupo particular de beneficiarios, se clasifican en matrimonio, nacimiento y adopción.
La asignación por matrimonio de ANSES aumentó en febrero un 2,47%
La asignación por matrimonio en Argentina es un pago único de ANSES para trabajadores registrados (SUAF), desocupados o jubilados, que se abona por cada cónyuge al acreditar el vínculo legal. El monto para febrero 2026 es de $112.668. Se puede solicitar dentro de los dos años del casamiento, con ingresos familiares dentro de los límites vigentes.
ANSES explica que para cobrar este bono único por matrimonio, el ingreso familiar al momento de solicitarlo no pueden superar los $5.292.758 en conjunto y, en forma individual, los ingresos de los miembros de la pareja no puede superar los $2.646.379.
De esta manera, ANSES definió los montos de las Asignaciones de Pago Único para febrero de 2026 y las mismos quedaron de la siguiente manera:
- Por Nacimiento: $75.246 (en enero estaba en $73.160)
- Por Matrimonio: $112.688 (en enero estaba en $109.545)
- Por Adopción: $449.888 (en enero estaba en $437.421)
ANSES: fechas de pago de Septiembre 2025 para las Asignaciones de Pago Único
Como detalla ANSES en su página web respecto al calendario de pagos, las Asignaciones de pago único (matrimonio, adopción y nacimiento) cobran de la siguiente manera:
- Todos los documentos Primera Quincena: a partir del día 10 de febrero al 12 de marzo de 2026
- Todos los documentos Segunda Quincena: a partir del día 24de febrero al 12 de marzo de 2026
ANSES: quiénes pueden cobrar las Asignaciones de Pago Único
Las personas interesadas en recibir este bono único de ANSES, deben pertenecer a alguno de los siguientes grupos:
- Trabajadores registrados (SUAF).
- Titulares de la Prestación por Desempleo.
- Titulares de la prestación de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo.
- Trabajadores de temporada.
- Titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.
Requisitos
- El matrimonio tiene que estar acreditado en la base de datos de ANSES.
- Estar dentro de los 2 meses y 2 años de ocurrido el evento.
- Los ingresos individuales y del grupo familiar no deben superarlos topes máximos vigentes al momento del evento.
En el caso de trabajadores en relación de dependencia, deben contar con una antigüedad mínima y continuada de 6 meses en su empleo al momento del matrimonio.
Este trámite se realiza de manera presencial con turno en una oficina de ANSES. También podés realizarlo a través del canal de Atención Virtual.