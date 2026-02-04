Becas Progresar: cómo saber si cobro en febrero de 2026

Las Becas Progresar 2025, que se pagan mediante la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), tienen como objetivo acompañar a los jóvenes para que finalicen la educación obligatoria, continúen estudios superiores o se formen profesionalmente, garantizando condiciones igualitarias de acceso a la educación, la permanencia y el egreso.

Becas-Progresar-Certificacion-Negativa-de-ANSES-1 ANSES comenzó a pagar en enero de 2026 el 20% retenido de las Becas Progresar correspondiente al ciclo lectivo 2025, alcanzando montos de hasta $63.000.

Cómo saber si cobro en febrero de 2026 la cuota de las Becas Progresar

Los titulares de las Becas Progresar ya pueden consultar, mediante dos vías oficiales y simples, si reciben el pago de febrero. El cobro se puede verificar de forma online a través de Mi ANSES o la app Mi Argentina.