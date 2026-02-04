Los titulares de las Becas Progresar ya pueden consultar en ANSES si les corresponde el pago del programa en febrero de 2026. Es importante aclarar que solamente van a cobrar aquellos estudiantes que cumplieron los requisitos y reciben el 20% retenido durante el ciclo lectivo 2025.
Becas Progresar: cómo saber si cobro en febrero de 2026
ANSES les permite a los estudiantes beneficiarios de las Becas Progresar saber si les corresponde el pago en febrero de 2026
Las Becas Progresar 2025, que se pagan mediante la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), tienen como objetivo acompañar a los jóvenes para que finalicen la educación obligatoria, continúen estudios superiores o se formen profesionalmente, garantizando condiciones igualitarias de acceso a la educación, la permanencia y el egreso.
Cómo saber si cobro en febrero de 2026 la cuota de las Becas Progresar
Los titulares de las Becas Progresar ya pueden consultar, mediante dos vías oficiales y simples, si reciben el pago de febrero. El cobro se puede verificar de forma online a través de Mi ANSES o la app Mi Argentina.
Mi ANSES
- Ingresá a Mi ANSES con tu número de CUIL y tu clave de la seguridad social.
- Dentro de la plataforma, accedé a la sección “Mis Cobros”.
- Ahí vas a poder comprobar si tenés pagos previstos y cuáles son las fechas de acreditación.
Aplicación Mi Argentina
- Iniciá sesión en la app Mi Argentina con tus datos personales.
- Entrá en la opción destinada a consultar el estado de tu Beca Progresar y verificá cuándo se realizará el depósito del dinero.
Requisitos para cobrar las Becas Progresar en febrero de 2026
La Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano, empezó a pagar en enero del 2026 el 20% retenido por ANSES durante el ciclo lectivo 2025.
Según lo dispuesto por la Resolución 388/2025, las exigencias para cobrar lo retenido durante el año, los estudiantes debieron cumplir con los siguientes puntos dependiendo de la modalidad Obligatorio o Superior.
Progresar Obligatorio:
- Los estudiantes debieron haber participado al menos de una actividad formativa de extensión durante el ciclo lectivo 2025
- No adeudar materias al finalizar el ciclo lectivo vigente en la tercera certificación
- La escuela debió validar la actividad (hasta el 30/12/2025) mediante un certificado subido por el estudiante a la plataforma del Progresar (hasta el 30/11/2025)
Progresar Superior:
- Los postulantes a la beca en su carácter de ingresantes tenían que acreditar su condición de alumno regular y tener, al menos, el 80% de las materias aprobadas conforme el plan de estudio del año en curso (solo primer año)
- Los postulantes a la beca en calidad de estudiantes avanzados debían acreditar su condición de alumno regular y tener, al menos, el 50% de las materias aprobadas conforme el plan de estudio y el año vigente
- No adeudar materias al cierre del ciclo lectivo
Montos retenidos de las Becas Progresar
El monto de las Becas Progresar 2025 es de $35.000, de los cuales se retuvieron $7.000 mensualmente. El importe liquidado por ANSES bajo dicho concepto depende de la cantidad de cuotas regulares cobradas durante el ciclo lectivo.
Obligatorio:
- Primera convocatoria: $56.000 (8 cuotas retenidas).
- Segunda convocatoria: $28.000 (4 cuotas retenidas).
Superior:
- Primera convocatoria: $63.000 (9 cuotas retenidas).
- Segunda convocatoria: $28.000 (4 cuotas retenidas).