Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de una niña de 11 años

M. es una niña alegre, extrovertida, compañera con los demás niños/as del hogar, y con muchas habilidades para comunicar sus sentimientos y emociones. Disfruta bailar. Le gusta el rap, y algunas de sus cantantes preferidos son: María Becerra, Tini y Nicky Nicole. Asimismo disfruta practicar danza y voley. Le gusta pasar el tiempo jugando al aire libre, en plazas y parques, disfruta de leer, dibujar, pintarse las uñas, maquillarse y de la pileta en época de verano.

Actualmente cuenta con un espacio terapéutico de psicología, y psiquiatría, con el objetivo de trabajar aspectos de su historia de vida. Se vincula con frecuencia con padrinos institucionales. En relación a lo escolar, pasó a 7mo grado, como Primera Escolta Provincial, demostrando un buen desempeño y sin dificultades.