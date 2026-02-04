Inicio Sociedad Adopciones en Mendoza
Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de una niña de 11 años

El Juzgado de Familia convoca a personas que quieran ser tenidos en cuenta para convertirse en familia de una niña de once años

Se abre la convocatoria para  personas que quieran ser tenidas en cuenta para convertirse en familia adoptante.

En virtud de lo ordenado por el Juzgado de Familia del departamento de Luján de Cuyo de la Primera Circunscripción Judicial, se convoca a aquellas personas que deseen ser familia de una niña de 11 años de edad.

M. es una niña alegre, extrovertida, compañera con los demás niños/as del hogar, y con muchas habilidades para comunicar sus sentimientos y emociones. Disfruta bailar. Le gusta el rap, y algunas de sus cantantes preferidos son: María Becerra, Tini y Nicky Nicole. Asimismo disfruta practicar danza y voley. Le gusta pasar el tiempo jugando al aire libre, en plazas y parques, disfruta de leer, dibujar, pintarse las uñas, maquillarse y de la pileta en época de verano.

Actualmente cuenta con un espacio terapéutico de psicología, y psiquiatría, con el objetivo de trabajar aspectos de su historia de vida. Se vincula con frecuencia con padrinos institucionales. En relación a lo escolar, pasó a 7mo grado, como Primera Escolta Provincial, demostrando un buen desempeño y sin dificultades.

Necesita contar con un entorno familiar que pueda protegerla y acompañarla en sus necesidades emocionales. Quienes deseen asumir este compromiso y conocer un poco más de M, pueden comunicarse al 02616799541 o al correo [email protected]

