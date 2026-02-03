Cómo serían los nuevos Créditos ANSES: quiénes accederían y para qué se podrían utilizar

ANSES calendario de pagos febrero jubilaciones y pensiones Por el momento, los Créditos ANSES no están vigentes.

Cómo serían los nuevos Créditos ANSES 2026 según el proyecto de ley

El "Programa de Desendeudamiento de las Familias Argentinas", presentado por un grupo de diputados, contempla una nueva línea de Créditos ANSES de hasta $1.500.000 (ajustable semestralmente por SMVM).

El objetivo es que un grupo de beneficiarios (sectores vulnerables) a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puedan cancelar deudas bancarias y de tarjetas de crédito con condiciones más accesibles.

Al momento de solicitar el préstamo, el beneficiario deberá indicar a qué entidad le adeuda dinero (banco, financiera o fintech) y ANSES transferirá los fondos directamente para cancelar esa deuda.

ANSES, jubilados (2) ANSES no tiene habilitado las inscripciones ni los formularios para solicitar préstamos.

El potencial universo es de aproximadamente 15 millones de personas. Los beneficiarios serían:

Jubilados y pensionados con ingresos de hasta seis haberes mínimos.

Trabajadores en relación de dependencia (públicos o privados) con salarios de hasta seis Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

Monotributistas de las categorías A, B, C y D.

Beneficiarios de asignaciones (AUH y Asignación por Embarazo).

Personal de casas particulares.

Cuáles serían las condiciones de los nuevos Créditos ANSES

A diferencia de planes anteriores, los Créditos ANSES 2026 no serían para consumo libre (efectivo), sino para cancelar pasivos existentes. La ANSES sería la encargada de transferir el dinero directamente a la entidad acreedora para cancelar la deuda.

El proceso está diseñado para ser directo y evitar que el dinero "pase" por las manos del usuario para otros fines. Y de esa manera, el titular devuelve el dinero a la ANSES en cuotas, que se descontarán automáticamente de su sueldo, jubilación o asignación.

Solicitud online: el usuario gestiona el crédito vía ANSES e identifica la deuda específica (tarjeta de crédito, préstamo bancario o deuda con fintech/comercios).

e identifica la deuda específica (tarjeta de crédito, préstamo bancario o deuda con fintech/comercios). Cancelación directa: la ANSES transfiere el dinero directamente a la entidad acreedora para cancelar la deuda.

transfiere el dinero directamente a la entidad acreedora para cancelar la deuda. Tasa de interés: se propone la TAMAR (Tasa Mayorista de Argentina) + 10 puntos porcentuales. Esto resultaría en una tasa significativamente menor (se estima un 30% menos) que las que cobran las tarjetas y las fintechs.

Límite de cuota: el pago mensual no podrá superar el 30% de los ingresos netos del solicitante.

¿Por qué se usa el Fondo de Garantía de Sustentabilidad?

Los autores del proyecto argumentan que esto no es un "gasto", sino una inversión rentable para el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Actualmente, el FGS invierte en distintos instrumentos; al prestar a tasas de mercado (pero más bajas que las usurarias de las tarjetas), el Fondo preserva su valor mientras cumple un rol social de alivio financiero.

Según los fundamentos del proyecto, el 93% de los hogares argentinos tiene alguna deuda, y la mora en sectores no financieros (como fintechs o cadenas de electrodomésticos) ha llegado a niveles críticos cercanos al 20%.

Se espera que el debate formal comience a partir del 1 de marzo de 2026, con el inicio de las sesiones ordinarias en el Congreso.