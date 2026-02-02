Los beneficiarios del bono de ANSES recibieron una mala noticia tras el decreto de Milei

Que el refuerzo (bono) permanezca congelado desde marzo de 2024 es una decisión del Gobierno nacional de Milei, respondiendo exclusivamente a la estrategia del Ejecutivo para sostener el superávit fiscal.

Desde entonces, la inflación acumulada se aproxima al 180%, lo que implica una depreciación sostenida de este complemento que mes a mes pierde capacidad de compensar el aumento del costo de vida de los que menos cobran.

ANSES bono 70 mil Decreto A través del Decreto 65/2026, publicado el 29 de enero en el Boletín Oficial, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pagará en febrero el bono de $70.000.

ANSES: quiénes reciben el bono de $70.000 en febrero

Las categorías que van a recibir el bono de $70.000 de ANSES son:

Jubilados y pensionados que cobren la mínima y aquellos que cobren menos de $429.219,42

que cobren la mínima y aquellos que cobren menos de $429.219,42 Pensión Universal para el Adulto Mayor ( PUAM )

) Pensión No Contributiva por Invalidez y por Vejez

por y por Pensión No Contributiva para madres de 7 hijos

para Otras pensiones no contributivas y pensiones graciables

Con la actualización correspondiente a la inflación de diciembre, del 2,84%, la jubilación mínima que abonará la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) será de $359.219,42. Al sumarse el bono de $70.000, el ingreso total ascenderá a $429.219,42.

ANSES: fechas de pago a jubilados en febrero 2026

Según explicaron desde ANSES, las fechas de cobro para jubilados en febrero son las siguientes:

ANSES: fechas de pago a jubilados que cobran la mínima en febrero 2026

Documentos terminados en 0: a partir del día 9 de febrero de 2025

Documentos terminados en 1: a partir del día 10 de febrero de 2025

Documentos terminados en 2: a partir del día 11 de febrero de 2025

Documentos terminados en 3: a partir del día 12 de febrero de 2025

Documentos terminados en 4: a partir del día 13 de febrero de 2025

Documentos terminados en 5: a partir del día 18 de febrero de 2025

Documentos terminados en 6: a partir del día 19 de febrero de 2025

Documentos terminados en 7: a partir del día 19 de febrero de 2025

Documentos terminados en 8: a partir del día 20 de febrero de 2025

Documentos terminados en 9: a partir del día 20 de febrero de 2025

ANSES: fechas de pago a jubilados que cobran más que la mínima en febrero 2026