Los beneficiarios del bono de ANSES recibieron una mala noticia tras el decreto de Milei

Los beneficiarios de ANSES que perciben todos los meses el bono de $70.000 volvieron a recibir una muy mala noticia, esto se da luego que el Gobierno nacional de Javier Milei decretara, tras la publicación en el Boletín Oficial, la entrega del extra con el mismo monto desde 2024.
A través del Decreto 65/2026, publicado el 29 de enero en el Boletín Oficial, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pagará en febrero el bono de $70.000. De esta manera el extra que reciben los jubilados y pensionados sigue siendo el mismo desde el 2024 y continúan perdiendo parte de su poder de compra frente a la constante inflación.
El bono de 70 mil pesos sigue sin recibir aumento
El Decreto 65/2026, publicado en Boletín Oficial, confirmó que el bono para los jubilados y pensionados que ingresan en esta categoría se pagará en febrero con un monto de $70.000,
Que el refuerzo (bono) permanezca congelado desde marzo de 2024 es una decisión del Gobierno nacional de Milei, respondiendo exclusivamente a la estrategia del Ejecutivo para sostener el superávit fiscal.
Desde entonces, la inflación acumulada se aproxima al 180%, lo que implica una depreciación sostenida de este complemento que mes a mes pierde capacidad de compensar el aumento del costo de vida de los que menos cobran.
ANSES: quiénes reciben el bono de $70.000 en febrero
Las categorías que van a recibir el bono de $70.000 de ANSES son:
- Jubilados y pensionados que cobren la mínima y aquellos que cobren menos de $429.219,42
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)
- Pensión No Contributiva por Invalidez y por Vejez
- Pensión No Contributiva para madres de 7 hijos
- Otras pensiones no contributivas y pensiones graciables
Con la actualización correspondiente a la inflación de diciembre, del 2,84%, la jubilación mínima que abonará la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) será de $359.219,42. Al sumarse el bono de $70.000, el ingreso total ascenderá a $429.219,42.
ANSES: fechas de pago a jubilados en febrero 2026
Según explicaron desde ANSES, las fechas de cobro para jubilados en febrero son las siguientes:
ANSES: fechas de pago a jubilados que cobran la mínima en febrero 2026
- Documentos terminados en 0: a partir del día 9 de febrero de 2025
- Documentos terminados en 1: a partir del día 10 de febrero de 2025
- Documentos terminados en 2: a partir del día 11 de febrero de 2025
- Documentos terminados en 3: a partir del día 12 de febrero de 2025
- Documentos terminados en 4: a partir del día 13 de febrero de 2025
- Documentos terminados en 5: a partir del día 18 de febrero de 2025
- Documentos terminados en 6: a partir del día 19 de febrero de 2025
- Documentos terminados en 7: a partir del día 19 de febrero de 2025
- Documentos terminados en 8: a partir del día 20 de febrero de 2025
- Documentos terminados en 9: a partir del día 20 de febrero de 2025
ANSES: fechas de pago a jubilados que cobran más que la mínima en febrero 2026
- Documentos terminados en 0 y 1: a partir del día 23 de febrero de 2025
- Documentos terminados en 2 y 3: a partir del día 24 de febrero de 2025
- Documentos terminados en 4 y 5: a partir del día 25 de febrero de 2025
- Documentos terminados en 6 y 7: a partir del día 26 de febrero de 2025
- Documentos terminados en 8 y 9: a partir del día 27 de febrero de 2025