Urgentes cambios en el pago de ANSES: quiénes van a cobrar más tarde en febrero

Justamente, a causa de estos dos feriados, son varios los beneficiarios de ANSES que verán como cobran más tarde de lo normal, ya que por Carnaval, ni ANSES ni los bancos atenderán en esos dos días.

Según lo dispuestos por ANSES, las fechas de pago van desde el 9 al 13 de febrero y luego se reanudan el 18 de febrero, en los casos de jubilados, pensionados y asignaciones.