Urgentes cambios en el pago de ANSES: quiénes van a cobrar más tarde en febrero

ANSES confirmó las fechas de pago de jubilados, pensionados, asignaciones familiares y asignaciones sociales y con ello mostró las modificaciones que se debieron realizar en el calendario de pago a causa de los feriados de carnaval.
Justamente, a causa de estos dos feriados, son varios los beneficiarios de ANSES que verán como cobran más tarde de lo normal, ya que por Carnaval, ni ANSES ni los bancos atenderán en esos dos días.
Según lo dispuestos por ANSES, las fechas de pago van desde el 9 al 13 de febrero y luego se reanudan el 18 de febrero, en los casos de jubilados, pensionados y asignaciones.
Fechas de pago de ANSES: jubilaciones y pensiones (haberes mínimos) en febrero 2026
- DNI terminados en 0: 9 de febrero
- DNI terminados en 1: 10 de febrero
- DNI terminados en 2: 11 de febrero
- DNI terminados en 3: 12 de febrero
- DNI terminados en 4: 13 de febrero
- DNI terminados en 5: 18 de febrero
- DNI terminados en 6 y 7: 19 de febrero
- DNI terminados en 8 y 9: 20 de febrero
Fechas de pago de ANSES: Jubilaciones y pensiones (superan el haber mínimo) en febrero 2026
- DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero
- DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero
- DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero
- DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero
- DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero
Fechas de pago de ANSES: Asignación Universal por Hijo (AUH) y Familiar por Hijo
- DNI terminados en 0: 9 de febrero
- DNI terminados en 1: 10 de febrero
- DNI terminados en 2: 11 de febrero
- DNI terminados en 3: 12 de febrero
- DNI terminados en 4: 13 de febrero
- DNI terminados en 5: 18 de febrero
- DNI terminados en 6: 19 de febrero
- DNI terminados en 7: 20 de febrero
- DNI terminados en 8: 23 de febrero
- DNI terminados en 9: 24 de febrero
Fechas de pago de ANSES: Asignación por Embarazo (AUE)
- DNI terminados en 0: 10 de febrero
- DNI terminados en 1: 11 de febrero
- DNI terminados en 2: 12 de febrero
- DNI terminados en 3: 13 de febrero
- DNI terminados en 4: 18 de febrero
- DNI terminados en 5: 19 de febrero
- DNI terminados en 6: 20 de febrero
- DNI terminados en 7: 23 de febrero
- DNI terminados en 8: 24 de febrero
- DNI terminados en 9: 25 de febrero
Fechas de pago de ANSES: Asignación por Prenatal y Maternidad en febrero 2026
- DNI terminados en 0 y 1: 11 de febrero
- DNI terminados en 2 y 3: 12 de febrero
- DNI terminados en 4 y 5: 13 de febrero
- DNI terminados en 6 y 7: 18 de febrero
- DNI terminados en 8 y 9: 19 de febrero
Fechas de pago de Pensiones No Contributivas (PNC) en febrero 2026
- DNI terminados en 0 y 1: 9 de febrero
- DNI terminados en 2 y 3: 10 de febrero
- DNI terminados en 4 y 5: 11 de febrero
- DNI terminados en 6 y 7: 12 de febrero
- DNI terminados en 8 y 9: 13 de febrero
Fechas de pago de ANSES para asignaciones únicas y desempleo
- Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción): Todas las terminaciones, del 10 de febrero al 12 de marzo.
- Prestación por Desempleo: Se abonará del 24 de febrero al 2 de marzo, según terminación de DNI (dos números por día).