ANSES confirmó cuánto es lo máximo que podrá cobrar un jubilado en febrero 2026: la cifra puede sorprender

En ese sentido, desde ANSES se recordó que aquellos jubilados que ganan la mínima verán sus haberes incrementados en $70.000 por el bono que se viene pagando cada mes desde el 2023.

jubilados, anses (2)

ANSES: cuánto es lo máximo que podrá cobrar un jubilado en febrero 2026

En febrero, todos los jubilados van a cobrar con un 2,85% de aumento. Sin embargo, el bono de $70.000 es solo para aquellos que cobran la mínima. De esta manera, lo mínimo y lo máximo que cobrará un jubilado en febrero 2026 es lo siguiente: