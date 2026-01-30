ANSES confirmó cuánto es lo máximo que podrá cobrar un jubilado en febrero 2026: la cifra puede sorprender

Inicio Sociedad ANSES
Daniel Calivares
Daniel Calivares
La Administración Nacional de la Seguridad Sociall (ANSES) confirmó cuánto es lo mínimo y lo máximo que podrá ganar un jubilado en febrero 2026, cuando se acrediten los haberes correspondientes a cada uno.

En ese sentido, desde ANSES se recordó que aquellos jubilados que ganan la mínima verán sus haberes incrementados en $70.000 por el bono que se viene pagando cada mes desde el 2023.

ANSES: cuánto es lo máximo que podrá cobrar un jubilado en febrero 2026

En febrero, todos los jubilados van a cobrar con un 2,85% de aumento. Sin embargo, el bono de $70.000 es solo para aquellos que cobran la mínima. De esta manera, lo mínimo y lo máximo que cobrará un jubilado en febrero 2026 es lo siguiente:

  • Jubilación mínima: $359.254,35 (se le deben sumar $70.000 más por bono). Es decir, que cobrarán $429.254,35
  • Jubilación máxima: $2.417.441,63

Vale tener en cuenta que la jubilación máxima de ANSES es recibida por un pequeño porcentaje de jubilados y que hay jubilaciones que sobrepasan este monto, ya sea por ser de privilegio o, por ejemplo, de ex magistrados que cobran con el 82%.

ANSES: fechas de pago a jubilados que cobran la mínima en febrero 2026

  • Documentos terminados en 0: a partir del día 9 de febrero de 2025
  • Documentos terminados en 1: a partir del día 10 de febrero de 2025
  • Documentos terminados en 2: a partir del día 11 de febrero de 2025
  • Documentos terminados en 3: a partir del día 12 de febrero de 2025
  • Documentos terminados en 4: a partir del día 13 de febrero de 2025
  • Documentos terminados en 5: a partir del día 18 de febrero de 2025
  • Documentos terminados en 6: a partir del día 19 de febrero de 2025
  • Documentos terminados en 7: a partir del día 19 de febrero de 2025
  • Documentos terminados en 8: a partir del día 20 de febrero de 2025
  • Documentos terminados en 9: a partir del día 20 de febrero de 2025

ANSES: fechas de pago a jubilados que cobran más que la mínima en febrero 2026

  • Documentos terminados en 0 y 1: a partir del día 23 de febrero de 2025
  • Documentos terminados en 2 y 3: a partir del día 24 de febrero de 2025
  • Documentos terminados en 4 y 5: a partir del día 25 de febrero de 2025
  • Documentos terminados en 6 y 7: a partir del día 26 de febrero de 2025
  • Documentos terminados en 8 y 9: a partir del día 27 de febrero de 2025

