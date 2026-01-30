Un hombre murió electrocutado mientras arreglaba un poste de luz en Maipú

Un llamado al 911 alertó que un vecino había sufrido una descarga eléctrica y que no reaccionaba. Al llegar al lugar, los efectivos policiales constataron que el hombre se encontraba tendido sobre una medianera, por lo que fue necesaria la intervención de Bomberos Voluntarios para poder acceder y asistirlo, según la información oficial.

movil policia de mendoza Foto: ilustrativa

Quiso arreglar un poste de luz y murió electrocutado en Maipú

De acuerdo con el testimonio de vecinos, la víctima estaba intentando realizar un arreglo en un poste de luz cuando recibió la descarga eléctrica, lo que provocó su caída sobre una estructura de hierros, perdiendo la vida en ese lugar.