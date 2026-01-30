Inicio Policiales Maipú
Un hombre murió electrocutado mientras arreglaba un poste de luz en Maipú

La víctima quiso arreglar un poste de luz en Coquimbito, Maipú, cuando recibió una descarga eléctrica y cayó sobre unos hierros. Murió en el lugar

Un hombre murió en Maipú al recibir una descarga eléctrica. Imagen ilustrativa. 

Un hombre de 45 años murió durante la madrugada de este viernes luego de recibir una fuerte descarga eléctrica en el barrio Piccione de Coquimbito, en el departamento de Maipú, mientras reparaba un poste de luz.

Un llamado al 911 alertó que un vecino había sufrido una descarga eléctrica y que no reaccionaba. Al llegar al lugar, los efectivos policiales constataron que el hombre se encontraba tendido sobre una medianera, por lo que fue necesaria la intervención de Bomberos Voluntarios para poder acceder y asistirlo, según la información oficial.

De acuerdo con el testimonio de vecinos, la víctima estaba intentando realizar un arreglo en un poste de luz cuando recibió la descarga eléctrica, lo que provocó su caída sobre una estructura de hierros, perdiendo la vida en ese lugar.

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) arribó y confirmó el fallecimiento del hombre.

Intervino la Oficina Fiscal de Guaymallén, quien dispuso la participación de Policía Científica, Bomberos Voluntarios y del Grupo TEN para llevar adelante las actuaciones correspondientes.

