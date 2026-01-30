Caso Narela Barreto: lo que nadie sabe de la argentina hallada muerta en Estados Unidos

argentina-Narela-Micaela-Barreto7

Argentina muerta en Estados Unidos: lo que nadie sabía de la chica argentina

No todos conocen la historia de vida de Noelia Barreto, la chica que era buscada intensamente desde el 23 de enero y que fue encontrada sin vida el jueves, tras la confirmación de la triste noticia, dada a conocer por el padre.

Narela Barreto tenía 27 años y era oriunda de la localidad bonaerense de Banfield, a pesar de haber nacido en Capital Federal.

argentina-Narela-Micaela-Barreto9

La chica argentina viajó a Estados Unidos en junio de 2024 al casamiento de una amiga y se quedó a trabajar, implorando que la buena suerte esté de su lado.

Si bien había estado trabajando última mente como mesera, una de las primas, tras conocerse la noticia de su fallecimiento, indico que actualmente había conseguido otro trabajo, que no supo especificar muy bien de qué se trataba.

Antes de viajar a Estados Unidos, la chica argentina trabajaba atendiendo un kiosco junto a algunas primas. Y su buen manejo del idioma inglés, le posibilitaba muchas veces oficiar de traductora con los clientes.

argentina-Narela-Micaela-Barreto4

Argentina muerta en Estados Unidos: señal de alerta

Milagros, una de las primas de Narela Barreto, indicó en una entrevista: “El lunes pasado fue la última vez que yo le mandé mensajes, le estuve mandando todos los días. Hasta las 12 del mediodía el teléfono estaba prendido porque le llegaban las dos tildes. Desde ese momento nos enteramos sobre la desaparición”.

Anteriormente, el viernes pasado, Narela se había comunicado con su madre, como lo hacía todos los días, pero desde ese instante no hubo más noticias de ella. Y fue allí que la familia se puso en estado de alerta.

argentina-Narela-Micaela-Barreto5

En ese momento, los familiares tomaron la decisión de contactar a sus amigos en Los Ángeles para poner en marcha la búsqueda.

Luego de que el Departamento de Policía de Los Ángeles fue notificado, este se dirigió hasta el departamento donde vivía Narela Barreto, pero no encontró nada raro y todo estaba donde tenía que estar.

“El departamento estaba como mi hermana lo había dejado”, expresó Santiago, el hermano de la chica desaparecida.

argentina-Narela-Micaela-Barreto8

La última vez que vieron con vida a la chica argentina, fue cuando abordó un auto de una aplicación de viajes, según los datos proporcionados por un vecino del lugar donde vivía.