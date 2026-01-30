La despedida más triste para la argentina hallada muerta en Estados Unidos: "Te voy a extrañar toda mi vida"

argentina-Narela-Micaela-Barreto1

Por el momento se desconocen los pormenores de la investigación respecto a si la muerte de la joven argentina, se trató de un crimen o muerte natural.

La damnificada se había mudado a Estados Unidos hace dos años donde trabajaba como camarera.

En una entrevista con el canal de streaming Luzu TV, Santiago Pérez Barreto aseguro: "El viernes fue la última vez que mi mamá dejó de tener contacto con ella. Mi mamá es la única persona a la cual le hablaba todos los días, sin falta. No contestaba, pasaron las horas y ya llamó después a un amigo y le pidió por favor que vaya a ver el departamento con la policía. Fue este chico, entraron y estaba todo bien. El departamento estaba como mi hermana lo había dejado".

Argentina muerta en Estados Unidos: cómo fue el caso que conmueve

La joven argentina que estaba desaparecida en la ciudad de Los Ángeles en Estados Unidos, fue hallada muerta a más de una semana del inicio de su búsqueda.

Narela Micaela Barreto había sido vista por última vez el miércoles 21 de enero, día en el que dejó de responder los mensajes y llamados, por lo que se radicó la denuncia correspondiente.

Al no haber novedades, los familiares de la joven argentina fallecida comenzaron con la circulación del caso en las redes sociales y a pocas horas de la viralización, los familiares confirmaron que la joven fue hallada muerta.

Narela Micaela Barreto era oriunda de la localidad bonaerense de Banfield, partido de Lomas de Zamora, y se había mudado al país norteamericano hace dos años donde actualmente había conseguido trabajo como camarera.