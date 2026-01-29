Encontraron muerta a una joven argentina que estaba desaparecida en Los Ángeles.

LA joven EEUU

Una detalle que llamó la atención en las últimas horas luego de conocerse su muerte, tiene que ver con que las redes sociales de los familiares de la joven argentina fueron cerradas.

Barreto era oriunda de la localidad de Banfield, partido de Lomas de Zamora, y se había mudado a Estados Unidos en junio de 2024 donde actualmente trabajaba como camarera en la ciudad de Los Ángeles.

Según comentó su padre, en su barrio natal, Narela había trabajado en el kiosco familiar y sus allegados y amigos la definían como una "mujer autónoma e independiente“. Además, participaba de un chat familiar en la que todos compartían mensajes: ”Era una chica muy familiera y nunca pasaba un día sin escribir algo“, dijeron sus primas en plena búsqueda de su paradero en Estados Unidos.

Mientras que su hermano Santiago había comentado que "el viernes (por el día 17) fue la última vez que mi mamá dejó de tener contacto con ella. Mi mamá es la única persona a la cual le hablaba todos los días, sin falta", había contado Santiago, el hermano de la joven.

“No contestaba, pasaron las horas y ya llamó después a un amigo y le pidió por favor que vaya a ver el departamento con la policía. Fue este chico, entraron y estaba todo bien. El departamento estaba como mi hermana lo había dejado”, indicó el joven.

“El último que la vio fue un chico del edificio, que la vio tomarse un auto de una aplicación”, contó Milagros, una prima de la joven en diálogo con el canal TN. Desde ese momento no volvió a haber comunicación ni datos certeros sobre su paradero, lo que encendió la alarma entre familiares y amigos.

Las autoridades se encuentran siguiendo la pista de una mujer rusa que la habría levantado en un auto y por estas horas analizan las imágenes para reconstruir las últimas horas de la joven argentina.

Hasta el momento, no trascendieron los detalles del hallazgo del cadáver y creen que podría tratarse de un caso de trata de personas, ya que el celular de Narela seguía en línea luego de su muerte.

Emotiva despedida de su hermano

El hermano de Narela Micaela Barreto, la joven argentina que fue hallada sin vida en Los Ángeles, publicó en las últimas horas un emotivo mensaje en sus redes sociales para despedir a la víctima: “Descansá en paz”.

Santiago Pérez Barreto mostró su profunda tristeza en una historia de Instagram acompañada de una foto junto a Narela durante un festejo familiar.

“Por siempre y para siempre en mi corazón, te voy a extrañar toda mi vida Mi. te amo, descansá en paz, hermanita”, escribió el joven tras la confirmación del deceso de la chica oriunda de Banfield, en Lomas de Zamora.

La joven se había mudado a la ciudad de Los Ángeles en junio de 2014 donde trabajaba como camarera.