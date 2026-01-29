El pronóstico de tormentas ya suspendió una vendimia y amenaza con los festivales este fin de semana

Mientras que el resto de las municipalidades mantienen sus agendas culturales y turísticas, el intendente de Capital, Ulpiano Suarez, suspendió las actividades que iban a realizarse sábado y domingo en el Parque Central, la Peatonal y la plaza Independencia.

Vendimias que se reprograman o se mantienen

En cambio, General Alvear repasará el informe del pronóstico de tormentas el sábado al mediodía para confirmar si se hace “Atuel: abrazo de Vendimia” en la plaza departamental ese mismo sábado por la noche, si se retrasa unas horas o si directamente pasan la fiesta para el domingo.

En tanto, Maipú evalúa de cerca la situación climatológica y hasta el mediodía de este jueves no había tomado la decisión, así que su Vendimia “El legado de nuestra tierra” se desarrollará por el momento este sábado 31 en el teatro griego Papa Francisco del Parque Metropolitano. En la previa está prevista la actuación de la banda Agapornis.

Tunuyán abrirá este jueves por la noche la 44° edición del Festival Nacional de la Tonada en el anfiteatro municipal. Y se esperaba que en ese marco se realizara la vendimia departamental el viernes. Sin embargo, el intendente Emir Andraos tomó la decisión de pasar la fiesta al lunes 2 de febrero, en el mismo lugar.

Vendimia de Tunuyán 2025 Imagen de la Vendimia de Tunuyán del año pasado. Este año, debido a la amenaza de tormentas, se pasó de este viernes al lunes. Foto: Gentileza Municipalidad de Tunuyán

Desde el Anfiteatro Municipal, y en el marco de los preparativos técnicos ya en marcha para el Festival de la Tonada, Andraos confirmó: “Según la información oficial de Contingencias, para el viernes se anuncian tormentas eléctricas severas; por lo tanto vamos a reprogramar para el lunes 2 de febrero”.

Un dato para quienes asistan al festival o a la Vendimia de Tunuyán: ambos eventos tienen una entrada con costo que va de $15.000 a $35.000, según ubicación y día. Para la vendimia departamental “Vendimia en el tiempo”, en la actuará Coti Sorokin, el ingreso al sector general no tendrá costo aunque se solicitará la colaboración con un alimento no perecedero. Las entradas ya compradas para el resto de los sectores del predio tienen validez el lunes, día de la reprogramación de la fiesta.

Por su parte, la fiesta vendimial “Mi Rivadavia es así” se hará este jueves en el polideportivo municipal de ese departamento del Este mendocino. Y en el mismo escenario se desplegará el festival Rivadavia Canta al País hasta el domingo. Y el pueblo lasherino también tendrá esta noche de jueves su "Vendimia de mi gente trabajadora" en el predio Los Pescadores.

Ciudad canceló todo por el pronóstico de tormenta

La suspensión de actividades al aire libre previstas para este sábado y domingo en espacios verdes de la Ciudad de Mendoza la tomó el propio intendente Ulpiano Suarez.

No se realizará la nueva fecha de los Picnics Musicales en los jardines de la Nave Cultural el sábado, ni la Peña de las Reinas el domingo en la plaza Independencia. Tampoco habrá Sábados Sorprendentes en la Pérgola de la Peatonal Sarmiento y queda postergado Astroturismo entre Viñedos del viernes por posible tormenta y caída de granizo. Mientras que Relatos Nocturnos del viernes pasó para el sábado 7 de febrero.

“La decisión –precisaron desde el municipio de Capital- apunta a resguardar la seguridad de vecinos, vecinas, artistas, trabajadores y público en general que iban a participar de las propuestas”.

Flyer Peña de las Reinas de la Ciudad de Mendoza suspendido por pronóstico de mal tiempo Las 10 candidatas a reina de la Vendimia de la Ciudad de Mendoza 2026 iban a presentarse en público este domingo en la plaza Independencia.

“Sabemos que era una agenda muy esperada por vecinos y mendocinos, pero nuestra prioridad es cuidar a las personas y evitar cualquier riesgo para quienes asisten a estas actividades”, declaró Ulpiano Suarez a propósito sobre todo de la Peña de las Reinas donde iban a tener su presentación pública las 10 candidatas al cetro de la Vendimia 2026 de la Ciudad de Mendoza.

Así las cosas, ante las condiciones climáticas anunciadas se resolvió suspender todas las actividades al aire libre programadas para este fin de semana. Y se informará oportunamente si alguno de estos eventos será reprogramado, “respondiendo a la agenda de actividades culturales y recreativas, pero siempre priorizando el bienestar y la seguridad de la comunidad”.

¿Luján Suena igual con tormenta?

Otro festival convocante previsto para este fin de semana es Luján Suena, donde durante casi toda la jornada del sábado 31 se espera una serie de conciertos de rock y pop que atraen sobre todo al público juvenil. Precisamente el día que tiene más de un 80% de probabilidades de lluvias y tormenta.

Sobre el escenario de grandes dimensiones que se está montando en el Multiespacio Luján de Cuyo tocarán, a partir de las 15 del sábado, bandas locales y foráneas como Gauchito Club, Pasado Verde, Spaguetti Western, Mi Amigo Invencible, Paz Carrara, Indios y Rayo Láser.

Hasta este jueves al mediodía la producción avanzaba con normalidad, aunque analizaba un "plan B" pasando el festival Luján Suena para el día siguiente, domingo 1 de febrero, cuando bajaría el porcentaje de probabilidades de lluvias y tormenta. O incluso hablaron de reprogramarlo para el lunes 2, pero todavía no hay confirmación oficial al respecto.