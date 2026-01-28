Las fuertes tormentas con granizo provocaron cortes de rutas, incendios y árboles caídos en Mendoza

Tal como estaba pronosticado para este martes, intensas tormentas eléctricas se produjeron durante la noche que afectaron primero al Gran Mendoza y al Valle de Uco. En Tupungato tuvieron que asistir a 10 familias, mientras que en Lavalle los Bomberos trabajaron en el incendio de una casa tras el cortocircuito en un transformador. La zona Este y el Sur también estuvieron afectadas por las precipitaciones.
Una gran tormenta se desató pasadas las 21 del martes, parecido a lo que ocurrió en las últimas noches con abundante caída de agua y en algunos sectores con granizo. Esto hace que el caudal de ríos y arroyos aumente significativamente y este fin de semana la cuenca más perjudicada fue la de Uspallata.
El aumento en el agua que traen estos canales o acequias se cobró la vida de un chico de 13 años, que luego de estar varios días internado, falleció en el Hospital Notti. El adolescente se ahogó al ser arrastrado por la corriente y estuvo varios minutos sumergido, hasta que su familia lo pudo auxiliar. Pero su estado era muy delicado y no se sobrepuso.
Cortes totales de rutas provinciales tras las tormentas
Durante la noche del martes y madrugada del miércoles las tormentas afectaron las rutas provinciales 86 y 89, por lo que Vialidad Provincial informó que habían quedado intransitables para todo tipo de vehículos.
El problema fue que debido a las crecidas del cauce aluvional, quedó mucha roca y lodo sobre la calzada, especialmente en zonas de badenes, lo que hacía peligrar la circulación segura de los vehículos.
Uno de los lugares más complicados por esto fue el badén del arroyo Anchayuyo, en el ingreso a Tupungato.
Al mediodía de este miércoles Vialidad Provincial informó que la ruta 89 quedó habilitado con bypass en badén del arroyo Anchayuyo, La Carrera,Tupungato, aunque pidieron precaución en la circulación debido a que hay máquinas que trabajan en la zona.
Se concretaron las anunciadas tormentas por los pronósticos
Pasadas las 20 del martes la actividad eléctrica en el cielo se veía desde varios puntos de Mendoza, hasta que pasadas las 21 se desató la tormenta. El agua estuvo acompañada de truenos y viento.
La Dirección de Contingencias Climáticas y el Servicio Meteorológico Nacional habían emitido un alertas por tormentas y viento para la tarde y noche del martes.
El saldo de la tormenta eléctrica de este martes
Tupungato:
-Familias asistidas: 10 (Colchones y nylon)
-Árboles caídos: 03
-Rutas intransitables: Ruta 86 y Ruta 89
Total: 15
Luján:
-Árboles caídos: 02
-Remoción en masa en ruta 82: 01
Total: 03
San Carlos:
-Árboles caídos: 04
Total: 04
Las Heras:
-Árboles caídos: 02
Total: 02
Lavalle:
-Transformador en cortocircuito: 02
-Incendio estructural: 01
-Árboles caídos: 02
Total: 05
Ciudad:
-Árboles caídos: 01
Total: 01
Godoy Cruz:
-Árboles caídos: 07
Total: 07
Maipú:
-Postes caídos: 01
-Árbol caído: 04
-Vivienda anegada: 01
Total: 06
San Martín:
-Semáforo caído: 01
Total: 01
Total de novedades por las tormentas en toda la provincia: 44