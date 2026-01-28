Las fuertes tormentas con granizo provocaron cortes de rutas, incendios y árboles caídos en Mendoza

Cortes totales de rutas provinciales tras las tormentas

Durante la noche del martes y madrugada del miércoles las tormentas afectaron las rutas provinciales 86 y 89, por lo que Vialidad Provincial informó que habían quedado intransitables para todo tipo de vehículos.

El problema fue que debido a las crecidas del cauce aluvional, quedó mucha roca y lodo sobre la calzada, especialmente en zonas de badenes, lo que hacía peligrar la circulación segura de los vehículos.

Uno de los lugares más complicados por esto fue el badén del arroyo Anchayuyo, en el ingreso a Tupungato.

Al mediodía de este miércoles Vialidad Provincial informó que la ruta 89 quedó habilitado con bypass en badén del arroyo Anchayuyo, La Carrera,Tupungato, aunque pidieron precaución en la circulación debido a que hay máquinas que trabajan en la zona.

Se concretaron las anunciadas tormentas por los pronósticos

Pasadas las 20 del martes la actividad eléctrica en el cielo se veía desde varios puntos de Mendoza, hasta que pasadas las 21 se desató la tormenta. El agua estuvo acompañada de truenos y viento.

La Dirección de Contingencias Climáticas y el Servicio Meteorológico Nacional habían emitido un alertas por tormentas y viento para la tarde y noche del martes.

arboles caídos por el zonda en Ciudad de Mendoza.jpg Las caídas de árboles fueron una de las consecuencias de las tormentas eléctricas. Imagen ilustrativa. Foto: Ciudad de Mendoza

El saldo de la tormenta eléctrica de este martes

Tupungato:

-Familias asistidas: 10 (Colchones y nylon)

-Árboles caídos: 03

-Rutas intransitables: Ruta 86 y Ruta 89

Total: 15

Luján:

-Árboles caídos: 02

-Remoción en masa en ruta 82: 01

Total: 03

San Carlos:

-Árboles caídos: 04

Total: 04

Las Heras:

-Árboles caídos: 02

Total: 02

Lavalle:

-Transformador en cortocircuito: 02

-Incendio estructural: 01

-Árboles caídos: 02

Total: 05

Ciudad:

-Árboles caídos: 01

Total: 01

Godoy Cruz:

-Árboles caídos: 07

Total: 07

Maipú:

-Postes caídos: 01

-Árbol caído: 04

-Vivienda anegada: 01

Total: 06

San Martín:

-Semáforo caído: 01

Total: 01

Total de novedades por las tormentas en toda la provincia: 44