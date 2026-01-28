Pánico en Guaymallén por un rayo que incendió una palmera y destrozó ventanas de varias casas

Un rayo cayó este martes sobre una palmera en el barrio Patrón Santiago, de Guaymallén, y generó un grave incendio que alarmó a toda la zona. Además del fuego, el impacto destruyó ventanas de varias casas vecinas. Además se cortó la luz luego de escucharse una gran explosión.
El episodio ocurrió alrededor de las 22.30, en medio de las intensas tormentas que azotaron gran parte de Mendoza. Cuando los vecinos salieron a la calle para ver qué había sucedido, se encontraron con una escena impactante con la palmera envuelta en llamas.
Los residentes de la zona grabaron videos del momento y denunciaron los daños materiales en sus viviendas, donde varias ventanas quedaron destruidas por la onda expansiva del rayo.
El otro video de la palmera incendiada que grabaron los vecinos
Los daños que provocaron las tormentas en otros sectores
Las tormentas eléctricas se produjeron durante la noche que afectaron al Gran Mendoza y al Valle de Uco. En Tupungato asistieron a 10 familias mientras que en Lavalle los Bomberos trabajaron en el incendio de una casa tras el cortocircuito en un transformador.
La zona Este y el Sur también estuvieron afectadas por las precipitaciones.
En total, estas son las intervenciones de Defensa Civil en los distintos departamentos damnificados:
Tupungato:
- Familias asistidas: 10 (colchones y nylon)
- Árboles caídos: 3
- Rutas intransitables: Ruta 86 y Ruta 89
Total: 15
Luján:
- Árboles caídos: 2
- Remoción en masa en ruta 82: 1
Total: 3
San Carlos:
- Árboles caídos: 4
Total: 4
Las Heras:
- Árboles caídos: 2
Total: 2
Lavalle:
- Transformador en cortocircuito: 2
- Incendio estructural: 1
- Árboles caídos: 2
Total: 05
Ciudad:
- Árboles caídos: 1
Total: 1
Godoy Cruz:
- Árboles caídos: 7
Total: 7
Maipú:
- Postes caídos: 1
- Árbol caído: 4
- Vivienda anegada: 1
Total: 6
San Martín:
- Semáforo caído: 1
Total: 1
Total de novedades por las tormentas en toda la provincia: 44