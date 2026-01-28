Pánico en Guaymallén por un rayo que incendió una palmera y destrozó ventanas de varias casas

Embed - Un rayo generó un grave incendio en Guaymallén

El otro video de la palmera incendiada que grabaron los vecinos

Embed - El incendio que generó un rayo en un barrio de Guaymallén

Los daños que provocaron las tormentas en otros sectores

Las tormentas eléctricas se produjeron durante la noche que afectaron al Gran Mendoza y al Valle de Uco. En Tupungato asistieron a 10 familias mientras que en Lavalle los Bomberos trabajaron en el incendio de una casa tras el cortocircuito en un transformador.

La zona Este y el Sur también estuvieron afectadas por las precipitaciones.

En total, estas son las intervenciones de Defensa Civil en los distintos departamentos damnificados:

Tupungato:

Familias asistidas: 10 (colchones y nylon)

Árboles caídos: 3

Rutas intransitables: Ruta 86 y Ruta 89

Total: 15

Luján:

Árboles caídos: 2

Remoción en masa en ruta 82: 1

Total: 3

San Carlos:

Árboles caídos: 4

Total: 4

Las Heras:

Árboles caídos: 2

Total: 2

Lavalle:

Transformador en cortocircuito: 2

Incendio estructural: 1

Árboles caídos: 2

Total: 05

Ciudad:

Árboles caídos: 1

Total: 1

Godoy Cruz:

Árboles caídos: 7

Total: 7

Maipú:

Postes caídos: 1

Árbol caído: 4

Vivienda anegada: 1

Total: 6

San Martín:

Semáforo caído: 1

Total: 1

Total de novedades por las tormentas en toda la provincia: 44