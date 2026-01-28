Inicio Sociedad Hogar
Suculentas XXL: cómo transformar tu hogar con plantas que aportan diseño y calidez

Las suculentas grandes redefinen el diseño del hogar: menos mantenimiento, más estilo y una forma simple de sumar calidez al espacio interior

Jimena Díaz
Por Jimena Díaz [email protected]
Suculenta de gran tamaño en el hogar (Sansevieria trifasciata), una tendencia de diseño interior sobre todo en los meses de invierno.

Las suculentas se consolidaron como una tendencia en el diseño de interiores. Su estética escultórica, su resistencia y su bajo mantenimiento las convierten en aliadas ideales para transformar el espacio del hogar sin grandes esfuerzos. Te contamos por qué estas plantas son las elegidas de muchos.

Diseño del hogar con suculentas: estética y funcionalidad

A diferencia de las plantas tradicionales, estas especies almacenan agua en sus tejidos y requieren menos riego y luz. Por eso, son perfectas para quienes buscan un equilibrio entre naturaleza y practicidad, especialmente durante los meses fríos, cuando el jardín exterior pierde protagonismo.

Expertos en jardinería recomiendan apostar por una sola planta de gran tamaño como punto focal. Una sansevieria de hojas verticales, un árbol de leche africano o una agave escultórica pueden redefinir la percepción del espacio y aportar carácter a cualquier ambiente.

sansevieria

Plantas, espacio y bienestar en invierno

Más allá de su valor decorativo, las suculentas también influyen en la forma en que habitamos los espacios. Integrar plantas de gran tamaño en el hogar permite crear atmósferas más cálidas, relajadas y conectadas con la naturaleza.

Para lograrlo, es clave considerar la luz disponible, el tamaño de las macetas y el tipo de sustrato. Las macetas grandes de cerámica o terracota, los suelos con buen drenaje y una iluminación equilibrada son factores esenciales para el crecimiento saludable de estas plantas.

suculentas.webp
Plantas y cactus con formas sorprendentes. Su estética escultórica, su resistencia y su bajo mantenimiento las convierten en aliadas ideales para transformar el espacio del hogar sin grandes esfuerzos.

El riego moderado es otro punto central: en la mayoría de los casos, basta con regar cada dos o cuatro semanas. Este bajo mantenimiento explica por qué las suculentas se volvieron tan populares entre personas con rutinas intensas o que viajan con frecuencia.

En invierno, cuando el exterior se vuelve más hostil, las suculentas ofrecen una forma simple de traer el desierto al interior del hogar. No se trata solo de decorar, sino de repensar el espacio como un lugar vivo, donde el diseño y la naturaleza conviven.

Tal vez la clave no esté en llenar la casa de plantas, sino en elegir una sola que transforme el ambiente y nos recuerde que incluso en los meses más fríos, el hogar puede ser un espacio de calma y belleza.

Fuente: AP News.

