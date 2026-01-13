Estas plantas parecen delfines y corazones: el fenómeno verde que conquista los hogares

Otras favoritas incluyen la cola de burro, con tallos colgantes y hojas en forma de gota, y la Krinkle Kurl, una hoya de hojas onduladas y cerosas que suma textura y carácter a cualquier ambiente.

Todas ellas comparten cuidados similares: sustrato con excelente drenaje, riegos espaciados y buena luz natural. Por eso suelen asociarse al universo de los cactus, aunque no lo sean estrictamente.

plantas interior suculentas freepik (3) Entre las más buscadas se encuentra la String of Dolphins, una suculenta cuyas hojas curvadas recuerdan a pequeños delfines saltando.

Nota: el collar de perlas y el collar de delfines se consideran tóxicas para perros y gatos.

Cactus, suculentas y la tendencia que llegó para quedarse

El auge de estas plantas de interior responde a una búsqueda clara: conectar con la naturaleza sin complicaciones. Son resistentes, requieren poco mantenimiento y funcionan bien en departamentos o espacios reducidos.

Además, su fuerte impacto visual las vuelve ideales para decorar sin sobrecargar. Una sola maceta puede transformar un rincón entero.

¿Querés sumar una planta distinta a tu casa? Empezá por estas suculentas de formas únicas: fáciles de cuidar, duraderas y perfectas para amantes de las plantas y los cactus.