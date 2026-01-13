Estas plantas parecen delfines y corazones: el fenómeno verde que conquista los hogares

Las plantas de interior ya no solo decoran: ahora también sorprenden. En viveros de todo el mundo crece el interés por especies con formas inesperadas, como hojas que parecen delfines, corazones o collares vivientes. Son suculentas resistentes, fáciles de cuidar y visualmente irresistibles, ideales incluso para quienes recién se inician en el mundo de las plantas y los cactus.
A diferencia de las flores, que duran apenas unas semanas, estas plantas se destacan por su follaje permanente. Su estética singular las convierte en protagonistas del hogar durante todo el año.
Plantas de interior que parecen salidas de un cuento
Entre las más buscadas se encuentra la String of Dolphins, una suculenta cuyas hojas curvadas recuerdan a pequeños delfines saltando. También está la planta corazón (Hoya kerrii), famosa por sus hojas perfectamente acorazonadas, muy popular como regalo.
Otras favoritas incluyen la cola de burro, con tallos colgantes y hojas en forma de gota, y la Krinkle Kurl, una hoya de hojas onduladas y cerosas que suma textura y carácter a cualquier ambiente.
Todas ellas comparten cuidados similares: sustrato con excelente drenaje, riegos espaciados y buena luz natural. Por eso suelen asociarse al universo de los cactus, aunque no lo sean estrictamente.
Nota: el collar de perlas y el collar de delfines se consideran tóxicas para perros y gatos.
Cactus, suculentas y la tendencia que llegó para quedarse
El auge de estas plantas de interior responde a una búsqueda clara: conectar con la naturaleza sin complicaciones. Son resistentes, requieren poco mantenimiento y funcionan bien en departamentos o espacios reducidos.
Además, su fuerte impacto visual las vuelve ideales para decorar sin sobrecargar. Una sola maceta puede transformar un rincón entero.
¿Querés sumar una planta distinta a tu casa? Empezá por estas suculentas de formas únicas: fáciles de cuidar, duraderas y perfectas para amantes de las plantas y los cactus.