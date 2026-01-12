Cómo hacer florecer a la planta de romero usando saquitos de té: truco de jardinería efectivo

Con cualquiera de las dos opciones que elijas, aportarás nutrientes a la planta, como el nitrógeno, que ayuda a retener la humedad. Este no es un truco mágico, sino que con él puedes potenciar las condiciones de luz solar, riego, y demás, estimulando la floración.

Saquitos de té.jpg Los saquitos de té aportarán nutrientes a tu planta.

Si quieres usar los saquitos de té directamente, lo primero que debes hacer es dejarlos secar. Una vez secas, debes abrirlas y esparcir el contenido alrededor de la base de tu planta de romero, mezclándolo superficialmente con la tierra para que se descomponga.

Como se dijo, la otra opción es preparar una infusión para las plantas. El agua resultante, ya infusionada, servirá para regar tu romero, aportando nutrientes y ayudando a prevenir hongos y, por supuesto, ayudando a florecer más rápido.

Consejos para lograr que la planta de romero tenga flores

Para lograr que tu planta de romero tenga flores, debes seguir al pie de la letra los puntos que se muestran a continuación, más allá del uso de los saquitos de té: