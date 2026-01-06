Cómo podar la planta de romero para evitar que pierda su color y aroma en verano

Todo lo que tienes que hacer en esta época del año es hacer un recorte suave de las puntas de la planta, de unos 2 o 5 centímetros de largo en las ramas verdes, evitando cortar la madera leñosa o vieja.

planta, romero, poda.jpg Debes cortar suavemente un par de centímetros en las ramas del romero.

Lo ideal es realizar esta poda suave a principios de verano, asegurando que la planta no esté expuesta al estrés extremo de calor al momento del corte. En concreto, los puntos que debes seguir son los que se muestran a continuación.

Corte solo los tallos verdes y flexibles de la parte superior, no más de un tercio de la planta.

Elimine ramas secas, dañadas o aquellas que se crucen en el interior para mejorar la ventilación.

Pode el exterior para mantener una forma redondeada y uniforme, evitando que la planta se vuelva demasiado alta o desgarbada.

Evite cortar las partes leñosas (marrones) de la base, ya que el romero tiene dificultades para rebrotar desde madera vieja.

Consecuencias de no podar la planta de romero en verano

No podar el romero en verano provoca que la planta se vuelva leñosa, desgarbada y con el centro vacío o sin hojas. Como se hace referencia en el título, también puede provocar que el ejemplar pierda sus colores y aromas característicos.

Como puedes ver, siempre es importante podar durante el verano para mantener el romero compacto, aromático y con un aspecto saludable.