Ni menta ni romero: esta es la planta colorida que debes tener en el jardín para ahuyentar mosquitos en verano

Con la llegada del verano y el aumento de las temperaturas, la presencia de mosquitos se convierte en un desafío para quienes desean disfrutar de sus espacios exteriores. Si bien existen diversas plantas aromáticas con propiedades repelentes, como la menta o el romero, hay otra que se posiciona en 2026 como la opción predilecta por su equilibrio perfecto entre eficacia, resistencia y valor estético.
¿Cuál es la planta que debes tener en el jardín para ahuyentar mosquitos?
A diferencia de la menta y el romero, efectivas para ahuyentar mosquitos pero sin ningún aporte estético para el jardín, la lavanda es la mejor alternativa: combina belleza, color y un agradable aroma para alejar a estos molestos insectos que, en ocasiones, pueden transmitir enfermedades.
Aunque la menta es conocida por su fragancia fresca, posee una naturaleza invasiva que puede colonizar rápidamente el jardín, desplazando a otras especies si no se controla rigurosamente. Por su parte, el romero, aunque resistente, ofrece un aspecto más rústico y menos ornamental que no siempre encaja con el diseño de jardines modernos o balcones minimalistas.
Según especialistas, la lavanda supera a ambas gracias a su contenido de linalool, un compuesto orgánico que resulta sumamente desagradable para los receptores sensoriales de moscas y mosquitos, pero que para los humanos representa una de las fragancias más relajantes y valoradas en la aromaterapia.
Uno de los factores determinantes para elegir la lavanda sobre el romero o la menta es su extraordinaria capacidad de adaptación al déficit hídrico. En un contexto de ahorro de agua, se destaca por ser una especie xerófila: sus hojas grisáceas están diseñadas para reflejar la radiación solar y conservar la humedad interna.
Esta planta no solo sobrevive a los meses de calor intenso con un mantenimiento mínimo, sino que su aroma se intensifica bajo la exposición directa al sol, potenciando su efecto repelente justo cuando los insectos son más activos.
Por otro lado, a diferencia de los arbustos de romero, que pueden volverse leñosos y desordenados con el tiempo, la lavanda mantiene una estructura compacta y ofrece una floración vibrante en tonos violetas y azules que embellece cualquier entorno. Su capacidad para atraer polinizadores como abejas y mariposas, mientras mantiene alejadas a las plagas de mosquitos, la convierte en una pieza estratégica para el ecosistema del hogar.