Ni menta ni romero: esta es la planta colorida que debes tener en el jardín para ahuyentar mosquitos en verano

lavanda planta Las propiedades de la lavanda mantienen a los mosquitos lejos.

Según especialistas, la lavanda supera a ambas gracias a su contenido de linalool, un compuesto orgánico que resulta sumamente desagradable para los receptores sensoriales de moscas y mosquitos, pero que para los humanos representa una de las fragancias más relajantes y valoradas en la aromaterapia.

Uno de los factores determinantes para elegir la lavanda sobre el romero o la menta es su extraordinaria capacidad de adaptación al déficit hídrico. En un contexto de ahorro de agua, se destaca por ser una especie xerófila: sus hojas grisáceas están diseñadas para reflejar la radiación solar y conservar la humedad interna.

Esta planta no solo sobrevive a los meses de calor intenso con un mantenimiento mínimo, sino que su aroma se intensifica bajo la exposición directa al sol, potenciando su efecto repelente justo cuando los insectos son más activos.

lavanda La lavanda es una planta perfecta para combatir mosquitos.

Por otro lado, a diferencia de los arbustos de romero, que pueden volverse leñosos y desordenados con el tiempo, la lavanda mantiene una estructura compacta y ofrece una floración vibrante en tonos violetas y azules que embellece cualquier entorno. Su capacidad para atraer polinizadores como abejas y mariposas, mientras mantiene alejadas a las plagas de mosquitos, la convierte en una pieza estratégica para el ecosistema del hogar.