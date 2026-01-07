Una beba recién nacida prematura fue hallada en un cesto de basura en la localidad bonaerense de San Martín, aunque la menor se encuentra estable, continúa en Terapia Intensiva de Neonatología porque nació de 36 semanas y el cordón umbilical fue cortado de manera artesanal. Afortunadamente, se encuentra en perfecto estado.
Una bebé recién nacida fue encontrada en un tacho de basura
Una beba recién nacida fue hallada en un tacho de basura, según las autoridades fue encontrada sin ropa. Afortunadamente, se encuentra en perfecto estado
Según el parte policial al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, la pequeña fue encontrada en la avenida Riobamba al 2300, sin ropa, por lo que la trasladaron de manera inmediata por un móvil policial al Hospital Municipal Dr. Diego Thompson donde la asistió la doctora Melina Pasarelli.
La profesional de la salud informó que se trata de una recién nacida prematura, con aproximadamente 36 semanas de gestación, con un peso de 1.890 gramos y clínicamente estable.
La misma médica consideró que el parto fue natural y domiciliario, así como estimó el horario de nacimiento cerca de las 5 y allí se seccionó el cordón umbilical de forma artesanal.
El personal médico nombró a la beba como Verónica, en reconocimiento a la teniente 1° Ayala Verónica, que fue quien halló a la menor tras una alerta, en la madrugada de este miércoles 7 de enero.
Las autoridades aseguraron que se van a fijar en las cámaras de seguridad de los alrededores para poder determinar quién fue él o los responsables de haber cometido semejante hecho.
El caso quedó en manos de la UFI N° 03 del Departamento Judicial San Martín, bajo la carátula de abandono de persona y se realizará el relevamiento de cámaras de seguridad del sector.
Fuente: noticiasargentinas.com