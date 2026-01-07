Una bebé recién nacida fue encontrada en un tacho de basura

La misma médica consideró que el parto fue natural y domiciliario, así como estimó el horario de nacimiento cerca de las 5 y allí se seccionó el cordón umbilical de forma artesanal.

El personal médico nombró a la beba como Verónica, en reconocimiento a la teniente 1° Ayala Verónica, que fue quien halló a la menor tras una alerta, en la madrugada de este miércoles 7 de enero.

bebe2 Abandono de personas. Las autoridades encontraron una beba recién nacida en un cesto de basura.

Las autoridades aseguraron que se van a fijar en las cámaras de seguridad de los alrededores para poder determinar quién fue él o los responsables de haber cometido semejante hecho.

El caso quedó en manos de la UFI N° 03 del Departamento Judicial San Martín, bajo la carátula de abandono de persona y se realizará el relevamiento de cámaras de seguridad del sector.

Fuente: noticiasargentinas.com