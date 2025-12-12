Rescataron a un bebé de 7 meses que dejaron solo en una casa

Todo ocurrió cuando policías de la Comisaría Tercera de la Unidad Regional VII y de la Comisaría de la Mujer llegaron a un domicilio entre las calles Chaco y Rivadavia.

Los agentes encontraron en el lugar a Rosana, de 25 años, quien contó que su hermana se fue y dejó solo a su sobrino, informó el diario Misiones cuatro.

La bebé de siete meses había quedado solo en el interior de una vivienda, luego de que su madre se ausentara del domicilio.

Alrededor de las 10, efectivos de la Comisaría Tercera de la Unidad Regional VII junto a personal de la Comisaría de la Mujer se trasladaron hasta un domicilio ubicado en la intersección de las calles Chaco y Rivadavia.

Con autorización y acompañamiento de la requirente, el personal policial irrumpió en el inmueble y constató que el bebé se encontraba solo, durmiendo, procediendo de inmediato a su resguardo.

Ante la situación, tomó intervención el personal de la Comisaría de la Mujer garantizando la protección integral del niño. Asimismo, se dio aviso a la Directora de Niñez, quien dispuso que el bebé sea entregado de manera provisoria a su tía, quedando bajo su cuidado.

