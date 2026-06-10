El país de América Latina que fortalece su puerto más estratégico y le hace frente a Estados Unidos

Este crecimiento no es aislado, sino parte de una estrategia más amplia de fortalecimiento de la infraestructura portuaria mexicana. La ampliación de terminales, la mejora en los sistemas de carga y descarga, y la incorporación de tecnología logística han transformado a Veracruz en un nodo cada vez más relevante dentro del comercio internacional. Estas mejoras buscan responder al aumento de la demanda global y a la necesidad de posicionar a México como un actor más competitivo en las rutas marítimas del continente.

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Veracruz y la nueva competencia portuaria en el Golfo de México

En paralelo, el puerto ha ganado importancia en la dinámica comercial del Golfo de México, una zona donde también operan grandes terminales de Estados Unidos. Aunque estos puertos mantienen una fuerte presencia en el comercio regional, el crecimiento de Veracruz introduce una mayor competencia en el manejo de carga y en la atracción de nuevas rutas marítimas.

Esta rivalidad se ha intensificado mediante el impulso de rutas de "corta distancia" (Short Sea Shipping) hacia puertos en Florida. Esta estrategia busca arrebatarle volumen de carga al transporte por camión, reduciendo costos logísticos y tiempos de entrega para las exportaciones mexicanas.

Al modernizar su infraestructura y digitalizar sus procesos aduanales, Veracruz no solo busca ser la puerta de entrada a México, sino consolidarse como un nodo de redistribución regional que compite en eficiencia y tecnología con las terminales estadounidenses del Golfo.