Pocos lo saben: qué significa y para qué sirve colocar semillas de naranja alrededor de las plantas del jardín

Para este truco de jardinería, el primer paso consistirá en separar las semillas de la pulpa de la naranja. Luego, lavarlas bien con agua para eliminar cualquier residuo azucarado que pueda favorecer hongos o moho. A continuación, secarlas ligeramente sobre un paño limpio (no es necesario que estén completamente deshidratadas).

Posteriormente solo deberás colocarlas directamente sobre la tierra, enterrándolas ligeramente para que entren en contacto con el sustrato de las plantas. De esta manera, los compuestos presentes en las semillas se irán liberando gradualmente, estimulando la actividad biológica del suelo.

semillas naranja Así podrás usar las semillas de naranja en tus plantas.

Si preferís, también podrás triturar las semillas de naranja y mezclarlas con compost o abono orgánico para que sus nutrientes y aceites se distribuyen de manera más uniforme.

Si bien este truco es apto para todas las plantas del jardín, las que se verán más beneficiadas son las aromáticas. Las mismas son muy sensibles a hongos y plagas, y los compuestos presentes en las semillas fortalecerán sus defensas y estimularán el sistema radicular. Además, las flores crecerán en abundancia, con mejor color y mayor perfume.