Pocos lo saben: qué significa y para qué sirve colocar semillas de naranja alrededor de las plantas del jardín

A menudo, al consumir cítricos, descartamos las semillas por considerarlas un residuo sin valor. Sin embargo, estas pequeñas estructuras contienen un potencial biológico que puede transformar la salud del jardín. En concreto, las semillas de naranja, lejos de ser desperdicios, actúan como un recurso multifuncional que incidirán en el buen estado de las plantas.
El truco de las semillas de naranja en las plantas del jardín: qué significa
Tal como te hemos comentado anteriormente, a las semillas de naranja podemos darles distintos usos. Aunque, uno de los menos conocidos está vinculado con el crecimiento de las plantas. En otro orden de las palabras, pocas personas conocen qué sucede al colocar semillas en el sustrato de los ejemplares.
Uno de los beneficios más notables es su capacidad para dinamizar la vida microbiana de la tierra. Al integrarse al sustrato o al compost, las semillas liberan gradualmente nutrientes que vitalizan el ecosistema subterráneo. Además, su fuerte aroma cítrico funciona como un repelente biológico sumamente efectivo. Tras esparcirlas alrededor del tallo, ayudan a mantener alejados a invasores frecuentes como las hormigas y los mosquitos, quienes encuentran el olor de estos aceites particularmente desagradable.
Para este truco de jardinería, el primer paso consistirá en separar las semillas de la pulpa de la naranja. Luego, lavarlas bien con agua para eliminar cualquier residuo azucarado que pueda favorecer hongos o moho. A continuación, secarlas ligeramente sobre un paño limpio (no es necesario que estén completamente deshidratadas).
Posteriormente solo deberás colocarlas directamente sobre la tierra, enterrándolas ligeramente para que entren en contacto con el sustrato de las plantas. De esta manera, los compuestos presentes en las semillas se irán liberando gradualmente, estimulando la actividad biológica del suelo.
Si preferís, también podrás triturar las semillas de naranja y mezclarlas con compost o abono orgánico para que sus nutrientes y aceites se distribuyen de manera más uniforme.
Si bien este truco es apto para todas las plantas del jardín, las que se verán más beneficiadas son las aromáticas. Las mismas son muy sensibles a hongos y plagas, y los compuestos presentes en las semillas fortalecerán sus defensas y estimularán el sistema radicular. Además, las flores crecerán en abundancia, con mejor color y mayor perfume.