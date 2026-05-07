La ruta de ensueño para andar en bicicleta: entre volcanes, salares y manantiales esta travesía es única

Argentina es un país que se caracteriza por la diversidad de sus paisajes y la belleza de sus rutas escénicas. Sin embargo, entre todas estas rutas hay una que destaca por una particularidad: es una pequeña ciudad enclavada a 3.800 metros de altura en las montañas ideal para una aventura en bicicleta.
Andar en bicicleta por ella no es tarea sencilla, pero sí una experiencia inolvidable para quienes buscan aventura y adrenalina. Muchos turistas y personas locales buscan desafiar este trayecto que combina naturaleza, historia, vértigo y sobre todo: un paisaje de ensueño que es difícil de olvidar una vez que lo recorres.
La ruta de ensueño para andar en bicicleta: entre volcanes, salares y manantiales es una travesía única
Esta ruta de ensueño para andar en bicicleta se trata de la Puna argentina, una verdadera aventura que se puede vivir en las alturas recorriendo lugares mágicos entre volcanes, salares y manantiales. Es una travesía de más de 600 kilómetros que no es para nada fácil, ya que si quieres vivir este riesgo debes tener experiencia, un equipo adaptado, buena planeación y poder adaptarse adecuadamente a la altura.
Además, este lugar exige poder desconectarse del mundo para reconectar con algo simple y básico de la vida: el cuerpo en movimiento para vivir el presente contra el viento, la inmensidad, el cansancio y la naturaleza.
La Puna argentina es una ruta que te lleva a un paisaje desolado y majestuoso entre volcanes, salares y pueblos suspendidos en el tiempo. En esta travesía única, se puede recorrer varios kilómetros a través de altiplanos y senderos superando pasos de alta montaña.
Para que esta ruta de ensueño sea efectiva, hay que tener en cuenta algunos aspectos:
- El tipo de bicicleta es muy importante y debe ser preferentemente de montaña con rodado ancho por las condiciones que tiene el terreno.
- Es una ruta de nivel avanzado porque recorre caminos que van sobre los 4,000 metros sobre el nivel del mar, en lugares remotos y con acceso limitado a puntos de abastecimiento.
- Este lugar se encuentra en Argentina en cuatro provincias: Jujuy, Salta, Catamarca y La Rioja
- La mejor fecha para andar por esta ruta es en octubre, noviembre y diciembre.