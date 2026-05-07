La ruta de ensueño para andar en bicicleta: entre volcanes, salares y manantiales esta travesía es única

Esta ruta de ensueño para andar en bicicleta se trata de la Puna argentina, una verdadera aventura que se puede vivir en las alturas recorriendo lugares mágicos entre volcanes, salares y manantiales. Es una travesía de más de 600 kilómetros que no es para nada fácil, ya que si quieres vivir este riesgo debes tener experiencia, un equipo adaptado, buena planeación y poder adaptarse adecuadamente a la altura.

Además, este lugar exige poder desconectarse del mundo para reconectar con algo simple y básico de la vida: el cuerpo en movimiento para vivir el presente contra el viento, la inmensidad, el cansancio y la naturaleza.

La Puna argentina es una ruta que te lleva a un paisaje desolado y majestuoso entre volcanes, salares y pueblos suspendidos en el tiempo. En esta travesía única, se puede recorrer varios kilómetros a través de altiplanos y senderos superando pasos de alta montaña.

puna argentina, andar en bici Recorrer la Puna Argentina en bicicleta es una de las pocas aventuras auténticas que quedan en el mundo. Fuente: Monteadentro.cc

Para que esta ruta de ensueño sea efectiva, hay que tener en cuenta algunos aspectos: