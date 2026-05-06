La ruta Argentina que une el país con el Pacífico y abre una salida más directa hacia Asia: una carretera de más de 1.200 kilómetros

La ruta Argentina que une el país con el Pacífico y abre una salida más directa hacia Asia: una carretera de más de 1200 kilómetros

La Ruta Nacional 7 forma parte del Corredor Bioceánico Central, una infraestructura estratégica que conecta el Atlántico con el Pacífico a través de Argentina y Chile, facilitando el acceso de las exportaciones hacia mercados asiáticos mediante los puertos del Pacífico. Sus orígenes se remontan a la época de la colonia, tiempos en los cuales este trazado era denominado "Camino Real del Oeste".

La ruta nace a la altura de la Avenida General Paz (arteria que constituye el límite entre la Ciudad de Buenos Aires y la provincia homónima) y muere en la provincia de Mendoza, en el portal argentino del Túnel Cristo Redentor, en la frontera chilena.

Ruta nacional 7 (1)

Es el corredor internacional más importante de la Argentina

Más allá de unir al país, esta ruta es vital para el transporte de carga del MERCOSUR, con un alto flujo diario de más de 1.000 camiones que conectan las economías regionales de Cuyo y el centro del país con los mercados internacionales.

Ante el deterioro acumulado y el alto tráfico, el gobierno nacional ha iniciado procesos de licitación para reparar y ampliar tramos, incluyendo la conversión a autopista en diversas zonas, buscando mejorar la seguridad y la eficiencia logística. Además, camiones de Brasil, Bolivia y Paraguay utilizan este corredor para trasladar cargas del comercio internacional provenientes del puerto de Valparaíso, en Chile.

La Ruta 7 es la vía terrestre fundamental para que la carga argentina (y del MERCOSUR) llegue a los puertos de Valparaíso y San Antonio en Chile. Desde allí, las mercancías se embarcan directamente hacia China, India y el sudeste de Asia. Utilizar esta ruta para salir por el Pacífico permite evitar el cruce por el Canal de Panamá o el Estrecho de Magallanes.