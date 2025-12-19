Si tenés semillas de naranja en tu casa tenés un tesoro en tus manos: por qué y cómo reutilizarlas

Existen varias formas reutilizar las semillas de naranja sin necesidad de conocimientos avanzados.

Una de las opciones es germinar un naranjo en maceta. Para plantarlas tenés que lavar bien las semillas para quitar restos de pulpa. Dejalas secar durante 24 horas y ponelas en una maceta con tierra húmeda.

Luego enterrarlas a unos 2 cm de profundidad y mantené la tierra húmeda en un lugar luminoso. Con paciencia, las semillas se convertirán en un pequeño naranjo ornamental.

Otra opción muy útil para el verano es convertirlas en un repelente natural de insectos, ya que contienen aceites con aroma cítrico que ayudan a ahuyentarlos. Secarlas y colocarlas en pequeños recipientes o bolsitas puede servir como repelente natural para alacenas y rincones del hogar.

semillas de naranja (2) Proba los amplios beneficios de estas semillas.

Además, una vez secas, las semillas pueden triturarse hasta obtener un polvo fino. Mezcladas con un poco de aceite vegetal o miel, funcionan como exfoliante natural para manos o pies, ayudando a eliminar células muertas.

Por último, las semillas también pueden incorporarse al compost o triturarse y mezclarse con la tierra, aportando nutrientes al suelo y mejorando su calidad.

Beneficios de esta idea de reciclaje

Aprovecharas un desecho orgánico

Las semillas aportan a la sustentabilidad del hogar

Tienen un gran potencial uso cosmético y ambiental

Brindan la posibilidad de germinar y dar origen a una planta

Así que, la próxima vez que peles una naranja, piénsalo dos veces antes de tirar esas semillas porque pueden ser mucho más valiosas de lo que parecen.