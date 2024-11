¿En cuánto tiempo se activan las semillas y cuáles son sus beneficios?

Semillas.jpg Semillas.

¿En cuánto tiempo se activan las semillas?

Semillas de chía: 15 a 20 minutos.

Linaza: 20 a 30 minutos.

Sésamo: 2 a 4 horas.

Calabaza: 4 a 6 horas.

Girasol: 2 horas.

En cuanto a su activación, solo basta con que tomes un puñado (o lo que vayas a consumir de las semillas) y las coloques en un plato o recipiente con agua. Deja la semillas ahí el tiempo indicado, y luego elimina el agua.

¿Cuáles son los beneficios de activar las semillas?

Remojar o activar las semillas tiene muchos beneficios, como:

Hacer las semillas más suaves y fáciles de digerir, lo que reduce el riesgo de molestias gastrointestinales.

Reducir los antinutrientes, como los fitatos y los taninos, que pueden dificultar la absorción de minerales en el organismo.

Potenciar la biodisponibilidad de minerales como hierro, zinc y calcio, esenciales para el cuerpo.

¿Qué sucede si no activas las semillas?

No tiene nada de malo o nocivo para la salud no activar las semillas, pero simplemente no podrás gozar de todos los nutrientes que tienen las mismas.

Por otro lado es válido destacar que no hace falta activar las castañas de caju ya que siempre son tostadas para eliminar un elemento tóxico que hay en su corteza. Tampoco, los frutos secos que se compren ya tostados.