El informe que desnuda presuntas irregularidades en la Liga Mendocina espera la decisión de Cornejo

Final Liga Mendocina femenina El Gobierno anunció la intención de intervenir la Liga Mendocina tras la frustrada final de fútbol femenino. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO.

Además, según pudo saber Diario UNO, al informe preliminar que había detectado falencias en el balance correspondiente a 2024, se le sumaron nuevas observaciones sobre los ejercicios de 2021 y 2022, lo que implica reparos no solo a la gestión de Omar Sperdutti, que asumió en mayo de 2022, sino también a la de su predecesor Carlos Suraci.

A ese cuadro de irregularidades registradas por Personas Jurídicas se suma una investigación penal en curso por los certificados médicos apócrifos de futbolistas de divisiones inferiores.

El informe sobre la Liga Mendocina refleja desorden financiero, jurídico y operativo

El informe de la Dirección de Personas Jurídicas detalla la situación institucional de la Liga Mendocina de Fútbol y qué debería subsanarse, resolverse o modificarse. Lo que quedará a consideración del gobernador es el cómo.

Si efectivamente resolviera que la intervención es la mejor vía para ordenar la entidad, Cornejo deberá nombrar un interventor por decreto y establecer el plazo de su mandato, que no puede ser mayor a 6 meses.

La norma legal debería contener, además, las medidas tendientes a ordenar administrativamente la entidad, resolver cuestiones operativas -como las que tienen que ver con reafiliación y estudios médicos de futbolistas-, depurar el libro de socios y renovar autoridades.

Entre tanto, ante la posibilidad cierta de la intervención y el riesgo de que los clubes mendocinos que participan de torneos de AFA puedan verse perjudicados, el actual presidente de la Liga Mendocina, Omar Sperdutti, comunicó su intención de adelantar las elecciones, que deberían ser en 2028, año en el que culmina su segundo mandato.

omar sperdutti Omar Sperdutti aseguró que propondrá adelantar las elecciones de la Liga Mendocina de Fútbol.

Según dijo a través de un comunicado publicado el 29 de diciembre, esa propuesta se formalizará en la primera reunión del año del Consejo Directivo de la Liga Mendocina, aunque la misma aún no ha sido convocada.

¿El llamado a elecciones podría frenar la intervención de la Liga Mendocina? Solo si junto con la renovación de autoridades se resolviera la cuestión de fondo, es decir, ordenar la institución.