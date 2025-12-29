Inicio Ovación Fútbol Atlético Argentino
Ángel Castañares vivió un día soñado y marcó el gol que sacó campeón al Atlético Argentino

Ángel Castañares le dio el título de campeón anual al Atlético Argentino con un gol a los 51' del segundo tiempo

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Ángel Castañares le dio el título al Atlético Argentino ante FADEP con el gol que convirtió en el final del partido.

Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Atlético Argentino se consagró campeón 2025 de la Liga Mendocina tras vencer en la final a FADEP y Ángel Castañares fue el héroe de la Academia ya que ingresó a los 40' y en el minuto 51, en la última jugada, marcó el gol que le dio el título al equipo de San José, en su cancha y ante su gente.

Ángel Castañares Argentino.
Ángel Castañares festeja con sus compañeros el título del Atlético Argentino.

Tras festejar con los hinchas, el autor del gol habló con Ovación sin poder ocultar su emoción: "Es un felicidad enorme. No me estaba tocando jugar y aproveché al máximo esta oportunidad. Este título es para la gente y para mi familia que vino a alentarme", expresó.

Embed - Ángel Castañares y su tarde soñada con el gol que marcó y le dio el título al Atlético Argentino

"La verdad es que no había jugado nunca con tanta gente. La cancha era una locura y estamos felices de haberle dado una alegría a la gente. Es muy lindo haber ganado el Clausura y ahora la final anual; el grupo se lo merecía por todo lo que hemos trabajado y porque nunca bajamos los brazos", agregó.

Angel Castañares Atlético Argentino --

"Sabemos lo que hemos logrado con este título. Atlético Argentino hace muchos años que no salía campeón y nosotros pudimos hacerlo. Ahora hay que festejar y pensar en lo que viene", finalizó diciendo el delantero que hizo feliz al Atlético Argentino.

Ángel Castañares llegó de Gimnasia y Esgrima al Atlético Argentino donde este domingo cumplió el sueño de convertir el gol de su vida, el que le dio el título a Atlético Argentino.

