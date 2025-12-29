Ángel Castañares vivió un día soñado y marcó el gol que sacó campeón al Atlético Argentino

Atlético Argentino se consagró campeón 2025 de la Liga Mendocina tras vencer en la final a FADEP y Ángel Castañares fue el héroe de la Academia ya que ingresó a los 40' y en el minuto 51, en la última jugada, marcó el gol que le dio el título al equipo de San José, en su cancha y ante su gente.
Tras festejar con los hinchas, el autor del gol habló con Ovación sin poder ocultar su emoción: "Es un felicidad enorme. No me estaba tocando jugar y aproveché al máximo esta oportunidad. Este título es para la gente y para mi familia que vino a alentarme", expresó.
Embed - Ángel Castañares y su tarde soñada con el gol que marcó y le dio el título al Atlético Argentino
"La verdad es que no había jugado nunca con tanta gente. La cancha era una locura y estamos felices de haberle dado una alegría a la gente. Es muy lindo haber ganado el Clausura y ahora la final anual; el grupo se lo merecía por todo lo que hemos trabajado y porque nunca bajamos los brazos", agregó.
"Sabemos lo que hemos logrado con este título. Atlético Argentino hace muchos años que no salía campeón y nosotros pudimos hacerlo. Ahora hay que festejar y pensar en lo que viene", finalizó diciendo el delantero que hizo feliz al Atlético Argentino.
Ángel Castañares llegó de Gimnasia y Esgrima al Atlético Argentino donde este domingo cumplió el sueño de convertir el gol de su vida, el que le dio el título a Atlético Argentino.