Ángel Castañares vivió un día soñado y marcó el gol que sacó campeón al Atlético Argentino

Ángel Castañares Argentino. Ángel Castañares festeja con sus compañeros el título del Atlético Argentino. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Tras festejar con los hinchas, el autor del gol habló con Ovación sin poder ocultar su emoción: "Es un felicidad enorme. No me estaba tocando jugar y aproveché al máximo esta oportunidad. Este título es para la gente y para mi familia que vino a alentarme", expresó.

Embed - Ángel Castañares y su tarde soñada con el gol que marcó y le dio el título al Atlético Argentino

"La verdad es que no había jugado nunca con tanta gente. La cancha era una locura y estamos felices de haberle dado una alegría a la gente. Es muy lindo haber ganado el Clausura y ahora la final anual; el grupo se lo merecía por todo lo que hemos trabajado y porque nunca bajamos los brazos", agregó.