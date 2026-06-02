"Me mintió en la cara": la feroz frase del presidente de Argentinos contra Chiquito Romero tras su retiro

Apenas iniciado el 2026, y tras no encontrar un nuevo rumbo futbolístico, el subcampeón del mundo en Brasil 2014 le puso fin a su trayectoria profesional a los 39 años. Sin embargo, su retiro no aplacó el malestar en La Paternal. En las últimas horas quien rompió el silencio fue Cristian Malaspina. El presidente de Argentinos liquidó sin filtro al exarquero y reveló un trasfondo de mentiras y promesas rotas antes de la firma de su contrato.

"Me mintió en la cara": los explosivos textuales de Cristian Malaspina

El máximo directivo de Argentinos no se guardó nada en una entrevista con el programa Me Gusta Más Argentinos, donde descargó su frustración por las condiciones físicas en las que Romero afrontó el semestre más decisivo del club.

"Yo tuve una charla con Chiquito antes de firmar. La verdad, me siento defraudado. Me dijo que estaba al 100 y no pudo estar al cien. Y es de lo que me arrepiento, de haberle creído", expresó con dureza Malaspina.

El presidente del elenco de La Paternal detalló que la conversación previa a la contratación buscaba justamente una garantía de honestidad por parte del futbolista algo que, según su visión, nunca existió: "Le di la posibilidad de que me lo diga en la cara antes de firmar, y me mintió. Y se lo dije cuando se fue. Porque nunca pudo entrenar al 100 por ciento como me había dicho que estaba".

Respecto al contexto en el que fueron a buscarlo, cuando Romero se encontraba marginado en Boca, el presidente admitió que estaban al tanto de los rumores sobre su físico, pero que eligieron confiar en su palabra:

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"En Boca, supuestamente había un tema de otra índole por el cual no jugaba. Y después, como todo, no es que uno no averigua. Sabíamos cómo estaba, pero obviamente que cuando le preguntás a una persona en la cara y miente... Es muy difícil".

Malaspina hizo un balance de la frustrada final ante Independiente Rivadavia y mirando hacia el pasado, cerró con una fuerte autocrítica institucional: "Si tendría que volver a ese momento, yo no sé si no volvería a buscar un arquero de experiencia. Por todo lo que dije, entendiendo que no podía entrenar al 100 por ciento, hubiese ido a buscar otro nombre. O no, porque no había tanto. Hubiese atajado (Gonzalo) Siri".