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Crónica de un final anunciado: Boca oficializó la salida de Claudio Úbeda

Tras la dura derrota ante Universidad Católica en La Bombonera, la dirigencia de Boca le puso fin al ciclo de Claudio Úbeda como DT del Xeneize

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Claudio Úbeda dejó de ser el DT de Boca.

Claudio Úbeda dejó de ser el DT de Boca.

Lo que era un secreto a voces en los pasillos de La Bombonera terminó por oficializarse este martes. A través de sus canales oficiales de comunicación, la dirigencia de Boca confirmó el fin del ciclo de Claudio Úbeda como director técnico del plantel profesional, cerrando una etapa que no logró cumplir con las expectativas de la institución.

La tajante publicación del elenco de La Ribera significó el primer movimiento en redes sociales tras el final del partido ante Universidad Católica, un encuentro que terminó por sentenciar el futuro del entrenador. Con la salida ya consumada, Juan Román Riquelme y compañía asumen el desafío de buscar un reemplazante.

Juan Román Riquelme
Juan Rom&aacute;n Riquelme deber&aacute; buscar un nuevo DT para Boca.

Juan Román Riquelme deberá buscar un nuevo DT para Boca.

El comunicado de Boca

Durante la jornada de este martes Boca oficializó la salida de Claudio Úbeda. Lo hizo por intermedio de un contundente comunicado publicado en sus canales oficiales de comunicación.

"El Club Atlético Boca Juniors informa que Claudio Úbeda ha dejado de ser el entrenador del primer equipo. Agradecemos a Claudio y a su cuerpo técnico el profesionalismo y el trabajo realizado durante su etapa en el club, y les deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos", escribió la institución.

En menos de una hora el posteo reunió más de mil comentarios. Los hinchas no solo estuvieron de acuerdo con la decisión tomada, sino que protestaron con que esto se tendría que haber realizado antes de comenzar la temporada.

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"Era en diciembre este comunicado. Había q buscar un DT serio para la Libertadores", "Todo tarde hacen, esto debió hacerse apenas quedó eliminado con Huracán", "Debería de haber sido en Enero no después de quedar afuera de la libertadores. Inoperantes", fueron algunos de los comentarios de los hinchas en las redes.

"Traigan un DT a la altura de Boca y déjense de joder con la gente", "Traigan uno a la altura. Que haga una limpieza de 15 jugadores" y "Traigan un técnico de verdad", expresaron los simpatizantes sobre la elección del reemplazante del Sifón.

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