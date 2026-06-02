Crónica de un final anunciado: Boca oficializó la salida de Claudio Úbeda

El comunicado de Boca

Durante la jornada de este martes Boca oficializó la salida de Claudio Úbeda. Lo hizo por intermedio de un contundente comunicado publicado en sus canales oficiales de comunicación.

"El Club Atlético Boca Juniors informa que Claudio Úbeda ha dejado de ser el entrenador del primer equipo. Agradecemos a Claudio y a su cuerpo técnico el profesionalismo y el trabajo realizado durante su etapa en el club, y les deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos", escribió la institución.

En menos de una hora el posteo reunió más de mil comentarios. Los hinchas no solo estuvieron de acuerdo con la decisión tomada, sino que protestaron con que esto se tendría que haber realizado antes de comenzar la temporada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BocaJrsOficial/status/2061885839840293248&partner=&hide_thread=false El Club Atlético Boca Juniors informa que Claudio Úbeda ha dejado de ser el entrenador del primer equipo.



Agradecemos a Claudio y a su cuerpo técnico el profesionalismo y el trabajo realizado durante su etapa en el club, y les deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos… pic.twitter.com/UaZaZMAXpk — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) June 2, 2026

"Era en diciembre este comunicado. Había q buscar un DT serio para la Libertadores", "Todo tarde hacen, esto debió hacerse apenas quedó eliminado con Huracán", "Debería de haber sido en Enero no después de quedar afuera de la libertadores. Inoperantes", fueron algunos de los comentarios de los hinchas en las redes.

"Traigan un DT a la altura de Boca y déjense de joder con la gente", "Traigan uno a la altura. Que haga una limpieza de 15 jugadores" y "Traigan un técnico de verdad", expresaron los simpatizantes sobre la elección del reemplazante del Sifón.