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Con más pena que gloria

Llegó a Boca como figura, pero se puede ir por la puerta de atrás: "No sé qué va a pasar conmigo"

El mal semestre de Boca arrastra y arrasa con todo al punto que uno de los jugadores que llegó como una carta ofensiva letal directamente no sumó minutos en 2026

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Boca quedó eliminado de la Copa Libertadores en primera ronda.

Boca quedó eliminado de la Copa Libertadores en primera ronda.

Boca Juniors tuvo un semestre para el olvido ya que a pesar de clasificar a los octavos de final del Torneo Apertura cosechando una buena cantidad de puntos (ganó 30, quedó a 4 de Independiente Rivadavia, líder de la Tabla Anual) y de disputar la Copa Libertadores, la precoz eliminación en ambas competencias sentenciaron que el Xeneize está en crisis.

Se esperaba que el equipo de La Ribera sea protagonista del certamen internacional y los hinchas estaban esperanzados por la séptima, sin embargo tendrán que conformarse con disputar la Copa Sudamericana.

Uno de los principales apuntados, más allá de Juan Román Riquelme y Claudio Úbeda (quien no continuará), fue Carlos Palacios. Un delantero que llegó como sinónimo de ataque, pero que terminó transformándose en un jugador irrelevante.

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"La camiseta de Boca le qued&oacute; grande", dicen en las redes.

"La camiseta de Boca le quedó grande", dicen en las redes.

Un paso por Boca con más pena que gloria

Palacios llegó a Boca a principios de 2025 por 5 millones de dólares y aunque fue anunciado con bombos y platillos, estuvo muy lejos de los rendimientos sobresalientes que tuvo en Colo Colo. El mediocampista ofensivo no logró hacer pie y aunque tuvo algunos buenas actuaciones poco representó para un gigante como lo es el Xeneize.

Además, como si sus malos partidos fueran poco, sufrió una sinovitis en su rodilla derecha que lo dejó fuera de las canchas durante el primer semestre del 2026 en un momento que el equipo lo necesitaba ya que viene de sendas eliminaciones tanto en el Torneo Apertura como en la Copa Libertadores.

La última vez que se colocó la número 8 del Azul y Oro fue el 7 de diciembre de 2025 en la derrota en La Bombonera frente a Racing por 1 a 0 en la semifinal del Torneo Clausura donde disputó los 90 minutos, pero no tuvo remates al arco.

Sus estadísticas en general tampoco fueron buenas:

  • 36 partidos disputados.
  • Convirtió 3 goles.
  • Realizó 4 asistencias.
  • Recibió 5 tarjetas amarillas.
  • No recibió tarjetas rojas.
  • Estuvo 2724 minutos en cancha.
  • No ganó títulos.
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El paso del chileno por Boca estuvo marcado por actos de indisciplina y viajes a Chile sin permiso.

El paso del chileno por Boca estuvo marcado por actos de indisciplina y viajes a Chile sin permiso.

La posibilidad de irse de Boca por la puerta de atrás

En Chile ven con buenos ojos que Carlos Palacios regrese al equipo que lo vio brillar y donde consiguió ganar tres títulos; es por eso que el programa Pelota Parada le preguntó al mediocampista ofensivo la posibilidad de volver al Cacique: "No lo sé, lo tiene que decidir él. Depende de él, del club. No sé qué es lo que quieren y si me quieren, en realidad no tengo idea".

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De igual manera se encargó en recordar el vínculo que tiene con el Xeneize que finaliza en diciembre de 2029: "Tengo contrato con Boca, pero no sé qué va a pasar conmigo, así que bueno, ahí siempre las puertas van a estar abiertas para todos".

Para cerrar, dejó la puerta abiertas: "Siempre. Dije cuando me fui que en algún momento iba a volver. Si se tiene que dar ahora, se va a dar y si no más adelante. Que voy a volver, en algún momento voy a volver".

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