Serena Williams retorna al tenis profesional de WTA Tour próxima a cumplir 45 años

El regreso de Serena Williams, que el se dará en el WTA 500 de Queen’s, donde disputará el dobles junto con la joven canadiense Victoria Mboko, de 19 años.

Embed - Con este video Serena Williams anunció su retorno al circuito de tenis profesional en Queen's

Serena Williams: la recordwoman de la era abierta del tenis profesional

A lo largo de su carrera de 25 años, Williams no solo ganó 23 títulos de Grand Slam en individuales, sino que se impuso en otros 14 en dobles y en dos en dobles mixtos.

Además, ganó tres medallas de oro en los Juegos Olímpicos (en Sídney 2000, Beijing 2008 y Londres 2012), la Copa Hopman en 2003 y 2008 y la Billie Jean King Cup en 1999.

tenis-serena williams Este fue el posteo con que Serena Williams anunció desde su cuenta de Instagram su retorno al WTA Tour.

Como si esto fuera poco, la estadounidense fue número 1 del mundo durante 319 semanas y figura tercera en aquella estadística, solo por detrás de las 377 de la alemana Steffi Graf y las 332 de la checo/estadounidense Martina Navratilova.

Si bien su participación será en dobles, el regreso de Williams genera una gran expectativa en torno a la posibilidad de que juegue Wimbledon, torneo que conquistó en 2002, 2003, 2009, 2010, 2015 y 2017.

El retiro oficial de Williams se había dado en el US Open 2022, cuando cayó en la tercera ronda ante la australiana Ajla Tomljanovic.