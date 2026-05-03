El festejo de la ucraniana Marta Kostyuk al ganar el Masters 1.000 de Madrid que se volvió video viral

Tras lograr el punto definitivo y sellar su victoria por 6-3 y 7-5, el festejo de la ucraniana se volvió video viral por lo inusual de la forma: En plena cancha de la Caja Mágica, la tenista realizó un backflip (salto o voltereta hacia atrás), al más puro estilo gimnasia artistica.

La jugadora que actualmente ocupa el número 23 del ranking de la WTA Tour, no pudo contener su emoción, y una vez que la devolución de la rusa Andreeva (19 años y 9° en el ranking) se fue larga y marcó el punto definitivo, se animó a desatar su alegría haciendo la celebrada pirueta.

El backflip no fue algo improvisado, ya que la ucraniana tiene pasado como acróbata, disciplina que practicó durante siete años, al mismo tiempo que el tenis, antes de decidir enfocarse totalmente en este último a los 11 años de edad, para poder pasar más tiempo con su madre.