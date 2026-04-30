Por primera vez en su carrera, el belga Alexander Blockx entró por primera vez en una semifinal de un torneo Master 1000 y sorprendió al eliminar al campeón defensor, el noruego Casper Ruud(12° preclasificado), para meterse entre los cuatro mejores del Masters de Madrid.
Un belga de 21 años eliminó a Casper Ruud que defendía su título en el Masters 1.000 de Madrid
El belga Alexander Blockx (69°) eliminó al campeón defensor Casper Ruud y se metió en las semifinales del Masters 1.000 de Madrid
El actual número 69 del ranking de la ATP, Alexander Blockx, se impuso por un doble 6-4 tras 1 hora y 36 minutos de juego en la cancha del estadio Manolo Santana del complejo Caja Mágica, sede del Masters 1.000 de Madrid. De esta forma accedió a las semifinales del torneo que se juega sobre arcilla.
Consagratorio triunfo sobre Casper Ruud en el Masters 1.000 de Madrid
Alexander Blockx es un jugador de solo 21 años nacido en Bélgica, y que actualmente vive una de sus semanas soñadas en el cuarto torneo de Masters 1000 de la temporada y ya se aseguró escalar al menos hasta el trigésimo quinto puesto del escalafón mundial.
Por el lado del número 12° del mundo, Casper Ruud, esta derrota es más que dolorosa ya que no solo desaprovechó una buena oportunidad para seguir avanzando, sino que perderá varios puntos debido a que defendía el título obtenido en la capital el año pasado y caerá hasta el vigésimo sexto puesto del ranking ATP.
El rival de Blockx en la semifinal saldrá del ganador del partido que iniciará a las 15 entre el alemán Alexander Zverev (2°) y el italiano Flavio Cobolli (10°), que es uno de los jugadores que más creció esta temporada.
Si bien Zverev lidera 2-1 en el historia, el italiano se quedó con el triunfo en el último enfrentamiento, que fue hace menos de dos semanas en el ATP 500 de Múnich.