Un belga de 21 años eliminó a Casper Ruud que defendía su título en el Masters 1.000 de Madrid

Consagratorio triunfo sobre Casper Ruud en el Masters 1.000 de Madrid

Alexander Blockx es un jugador de solo 21 años nacido en Bélgica, y que actualmente vive una de sus semanas soñadas en el cuarto torneo de Masters 1000 de la temporada y ya se aseguró escalar al menos hasta el trigésimo quinto puesto del escalafón mundial.

Por el lado del número 12° del mundo, Casper Ruud, esta derrota es más que dolorosa ya que no solo desaprovechó una buena oportunidad para seguir avanzando, sino que perderá varios puntos debido a que defendía el título obtenido en la capital el año pasado y caerá hasta el vigésimo sexto puesto del ranking ATP.

El rival de Blockx en la semifinal saldrá del ganador del partido que iniciará a las 15 entre el alemán Alexander Zverev (2°) y el italiano Flavio Cobolli (10°), que es uno de los jugadores que más creció esta temporada.

Si bien Zverev lidera 2-1 en el historia, el italiano se quedó con el triunfo en el último enfrentamiento, que fue hace menos de dos semanas en el ATP 500 de Múnich.