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Un belga de 21 años eliminó a Casper Ruud que defendía su título en el Masters 1.000 de Madrid

El belga Alexander Blockx (69°) eliminó al campeón defensor Casper Ruud y se metió en las semifinales del Masters 1.000 de Madrid

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Alexander Blockx dio la sorpresa en los cuartos de final del Masters 1.000 de Madrid al eliminar a Casper Ruud.

Alexander Blockx dio la sorpresa en los cuartos de final del Masters 1.000 de Madrid al eliminar a Casper Ruud.

Por primera vez en su carrera, el belga Alexander Blockx entró por primera vez en una semifinal de un torneo Master 1000 y sorprendió al eliminar al campeón defensor, el noruego Casper Ruud(12° preclasificado), para meterse entre los cuatro mejores del Masters de Madrid.

El actual número 69 del ranking de la ATP, Alexander Blockx, se impuso por un doble 6-4 tras 1 hora y 36 minutos de juego en la cancha del estadio Manolo Santana del complejo Caja Mágica, sede del Masters 1.000 de Madrid. De esta forma accedió a las semifinales del torneo que se juega sobre arcilla.

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Consagratorio triunfo sobre Casper Ruud en el Masters 1.000 de Madrid

Alexander Blockx es un jugador de solo 21 años nacido en Bélgica, y que actualmente vive una de sus semanas soñadas en el cuarto torneo de Masters 1000 de la temporada y ya se aseguró escalar al menos hasta el trigésimo quinto puesto del escalafón mundial.

Por el lado del número 12° del mundo, Casper Ruud, esta derrota es más que dolorosa ya que no solo desaprovechó una buena oportunidad para seguir avanzando, sino que perderá varios puntos debido a que defendía el título obtenido en la capital el año pasado y caerá hasta el vigésimo sexto puesto del ranking ATP.

El rival de Blockx en la semifinal saldrá del ganador del partido que iniciará a las 15 entre el alemán Alexander Zverev (2°) y el italiano Flavio Cobolli (10°), que es uno de los jugadores que más creció esta temporada.

Si bien Zverev lidera 2-1 en el historia, el italiano se quedó con el triunfo en el último enfrentamiento, que fue hace menos de dos semanas en el ATP 500 de Múnich.

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