Francisco Cerúndolo ganó y pasó a tercera ronda en el Masters 1.000 de Madrid

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/guillecapora/status/2047997175938912724&partner=&hide_thread=false Francisco Cerúndolo derrotó al alemán Yannick Hanfmann 61 75 y avanza a la 3 rueda en Madrid. Buen primer set del argentino. Después se complicó solo. Sacó 5-4 y no lo pudo cerrar. Pero rápidamente quebró y ganó. Espera a su hermano Juan Manuel o Luciano Darderi. pic.twitter.com/SXo6Z1UANU — Guille Caporaletti (@guillecapora) April 25, 2026

Buen inicio para Francisco Cerúndolo

El encuentro comenzó auspicioso para Francisco Cerúndolo, quien en el primer set jugó en muy alto ritmo y logró quebrarle el saque en dos oportunidades al alemán, para aventajarlo y cerrar el set con un cómodo 6-1.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Tiempodetenis1/status/2048000255816257791&partner=&hide_thread=false ¡DEBUT SUPERADO!



Francisco Cerúndolo derrotó a Yannick Hanfmann por 6-1 y 7-5 para acceder a tercera ronda en el Masters 1000 de Madrid.pic.twitter.com/ljJd7em9jT — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) April 25, 2026

En el segundo parcial el argentino volvió a imponer condiciones e incluso llegó a sacar 5-4 para cerrar el encuentro. Allí fue cuando Hanfmann tuvo una buena reacción para igualar en cinco games por lado, aunque el argentino volvió a quebrar rápidamente y finalmente pudo ganar el partido en su segundo intento con su servicio tras conseguir el 7-5 definitivo.

Cerúndolo está obligado a avanzar varias rondas en este torneo, ya que defiende muchos puntos logrados al llegar a las semifinales del año pasado. Una caída en instancias anteriores lo harán caer varios puestos en el ranking ATP.

Por su parte, Juan Manuel Cerúndolo (67°) no pudo este sábado con el italiano Luciano Darderi (preclasificado 18° y 22° en el ranking ATP) y cayó 6-1, 6-3, en 1 hora y 18 minutos de juego. De esta manera se cayó la ilusión de ver por cuartos de final a los hermanos enfrentados.

Otros jugadores argentinos que jugarán este sábado en el cuarto Masters 1000 de Madrid son Camilo Ugo Carabelli y Mariano Navone, quienes tendrán unos durísimos enfrentamientos ante el italiano Flavio Cobolli (10°) y el alemán Alexander Zverev (2°) respectivamente.