El argentino Francisco Cerúndolo (16° preclasificado) debutó este sábado y consiguió un sólido triunfo sobre el alemán Yannick Hanfmann para meterse en la tercera ronda del Masters 1.000 de Madrid. Allí buscará seguir ganandor para mantener su posición en el ranking del circuito mundial de la ATP.
Francisco Cerúndolo ganó y pasó a tercera ronda en el Masters 1.000 de Madrid
Por la segunda ronda del Masters 1.000 de Madrid, Francisco Cerúndolo derrotó al alemán Hanfmann y ahora enfrentará al italiano Darderi, verdugo de su hermano
Francisco Cerúndolo, que actualmente ocupa el vigésimo puesto en el ranking ATP, se impuso por 6-1 y 7-5 luego de una hora y 40 minutos de juego en el court del Stadium 3 de la Caja Mágica de Madrid.
En la próxima ronda enfrentará al italiano Luciano Darderi, que derrotó a Juan Manuel Cerúndolo, hermano de Francisco. El "cabeza a cabeza" con el italiano está 3-2 a favor del argentino.
Buen inicio para Francisco Cerúndolo
El encuentro comenzó auspicioso para Francisco Cerúndolo, quien en el primer set jugó en muy alto ritmo y logró quebrarle el saque en dos oportunidades al alemán, para aventajarlo y cerrar el set con un cómodo 6-1.
En el segundo parcial el argentino volvió a imponer condiciones e incluso llegó a sacar 5-4 para cerrar el encuentro. Allí fue cuando Hanfmann tuvo una buena reacción para igualar en cinco games por lado, aunque el argentino volvió a quebrar rápidamente y finalmente pudo ganar el partido en su segundo intento con su servicio tras conseguir el 7-5 definitivo.
Cerúndolo está obligado a avanzar varias rondas en este torneo, ya que defiende muchos puntos logrados al llegar a las semifinales del año pasado. Una caída en instancias anteriores lo harán caer varios puestos en el ranking ATP.
Por su parte, Juan Manuel Cerúndolo (67°) no pudo este sábado con el italiano Luciano Darderi (preclasificado 18° y 22° en el ranking ATP) y cayó 6-1, 6-3, en 1 hora y 18 minutos de juego. De esta manera se cayó la ilusión de ver por cuartos de final a los hermanos enfrentados.
Otros jugadores argentinos que jugarán este sábado en el cuarto Masters 1000 de Madrid son Camilo Ugo Carabelli y Mariano Navone, quienes tendrán unos durísimos enfrentamientos ante el italiano Flavio Cobolli (10°) y el alemán Alexander Zverev (2°) respectivamente.