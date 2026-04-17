De no creer: la increíble chance que dejó pasar Francisco Cerúndolo en el ATP de Múnich

Francisco Cerúndolo dejó pasar una chance inmejorable de meterse en semifinales del ATP de Múnich. Ante Alexander Zverev, el argentino perdió increíblemente un partido que había comenzado ganando y que cerró con un global de 5-7, 6-0 y 6-2.
Cerúndolo había logrado buenas victorias en el ATP de Múnich, sobre todo la útima en instancias de octavos de final ante Botic van de Zandschulp mostrando un gran nivel de tenis. Sin embargo, el mayor de los hermanos no pudo sostenerlo ante el número 3 del mundo.
El primer parcial se desenvolvió de gran manera para Francisco Cerúndolo que logró remontar un 4 a 1 abajo para terminar de imponerse 7-5. No obstante, el segundo set del alemán fue arrollador y el argentino no logró ni sostener su saque ni doblegar el servicio de Sasha.
Gopeado por lo acontecido en la segunda manga, el número 19 del mundo quiso remontar un partido que ya estaba totalmente controlado por Zverev quien finalmente terminó quedándose con el boleto a semifinales donde se medirá con Flavio Cobolli.
Con este triunfo, Alexander Zverev consiguió su primera victoria en polvo de ladrillo ante Francisco Cerúndolo. El argentino había logrado imponerse en las tres primeras ocasiones pero, después de ello, no pudo volver a vencer al alemán. Además, Sasha se puso arriba en el historial entre ambos y revirtió el 0-3 para pasar a liderar actualmente 5-3.