Cómo quedó el cuadro de la Copa Argentina tras el triunfo de Barracas Central sobre Huracán

Tras este cruce, son cinco los compromisos confirmados por los octavos de final de la Copa Argentina 2026: Banfield vs. Midland; Atlético Tucumán vs. Independiente y Platense vs. Instituto de Córdoba; y Barracas Central vs. Estudiantes de La Plata.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2061985642532278657&partner=&hide_thread=false ¡PERO QUE GOLAZO, GITANO!



Damián Martinez puso el 1-0 para Barracas sobre Huracán con este golazo desde afuera del área. pic.twitter.com/GVlLgwYpXI — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) June 3, 2026

Gimnasia y Esgrima de La Plata, Belgrano y Vélez esperan rival en los octavos que saldrán respectivamente de los cruces entre San Lorenzo Deportivo Riestra; Racing vs.Defensa y Justicia; Sarmiento de Juníns vs. Boca (hoy sin DT).