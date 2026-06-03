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16avos de final

Cómo quedó el cuadro de la Copa Argentina tras el triunfo de Barracas Central sobre Huracán

Barracas Central venció a Huracán en Sarandí y avanzó a los octavos de final de la Copa Argentina. Con quién se enfrentará en dicha instancia

Por UNO
Barracas Central venció a Huracán y se clasificó a los octavos de final de la Copa Argentina. 

Barracas Central venció a Huracán y se clasificó a los octavos de final de la Copa Argentina. 

Barracas Central venció 1 a 0 a Huracán y avanzó a los octavos de final de la Copa Argentina. En el Estadio Julio Humberto Grondona de Arsenal de Sarandí, el Guapo se impuso con gol de Damián Martínez y se medirá en la próxima instancia ante Estudiantes de La Plata.

Tras este cruce, son cinco los compromisos confirmados por los octavos de final de la Copa Argentina 2026: Banfield vs. Midland; Atlético Tucumán vs. Independiente y Platense vs. Instituto de Córdoba; y Barracas Central vs. Estudiantes de La Plata.

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Gimnasia y Esgrima de La Plata, Belgrano y Vélez esperan rival en los octavos que saldrán respectivamente de los cruces entre San Lorenzo Deportivo Riestra; Racing vs.Defensa y Justicia; Sarmiento de Juníns vs. Boca (hoy sin DT).

El cuadro de los 16avos de final de la Copa Argentina

Los partidos que ya se jugaron

  • Gimnasia La Plata 3 - Acassuso 0
  • Deportivo Morón 1 - Midland 2
  • Vélez 2 - Gimnasia y Tiro de Salta 0
  • Banfield 1 (5) - San Martín de Tucumán 1 (4)
  • Platense 0 (4) - San Martín de San Juan 0 (3)
  • Talleres 0 - Atlético Tucumán 3
  • Unión 0 - Independiente 2
  • Gimnasia de Jujuy 2 (2) - Belgrano 2 (4)
  • Instituto 2 - Lanús 1
  • Estudiantes 3 - Rosario Central 0
  • Barracas Central 1-0 Huracán
cruces copa arg

Restan jugarse

  • River vs. Aldosivi
  • Independiente Rivadavia vs. Tigre
  • Boca vs. Sarmiento
  • San Lorenzo vs. Riestra
  • Racing vs. Defensa y Justicia

Cuándo juega Independiente Rivadavia

El compromiso de Independiente Rivadavia que estaba programado para el 2 de junio ante Tigre finalmente se jugará en julio, entre la semi y la final de la Copa Mundial de fútbol 2026, en Córdoba.

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