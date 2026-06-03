Cómo quedó el cuadro de la Copa Argentina tras el triunfo de Barracas Central sobre Huracán

El cuadro de los 16avos de final de la Copa Argentina
Los partidos que ya se jugaron
- Gimnasia La Plata 3 - Acassuso 0
- Deportivo Morón 1 - Midland 2
- Vélez 2 - Gimnasia y Tiro de Salta 0
- Banfield 1 (5) - San Martín de Tucumán 1 (4)
- Platense 0 (4) - San Martín de San Juan 0 (3)
- Talleres 0 - Atlético Tucumán 3
- Unión 0 - Independiente 2
- Gimnasia de Jujuy 2 (2) - Belgrano 2 (4)
- Instituto 2 - Lanús 1
- Estudiantes 3 - Rosario Central 0
- Barracas Central 1-0 Huracán
Restan jugarse
- River vs. Aldosivi
- Independiente Rivadavia vs. Tigre
- Boca vs. Sarmiento
- San Lorenzo vs. Riestra
- Racing vs. Defensa y Justicia
Cuándo juega Independiente Rivadavia
El compromiso de Independiente Rivadavia que estaba programado para el 2 de junio ante Tigre finalmente se jugará en julio, entre la semi y la final de la Copa Mundial de fútbol 2026, en Córdoba.