River sumó a su sexto refuerzo y ya tiene a tres campeones del mundo en el plantel

El campeón del mundo llega a River.

El acuerdo entre River y Tigres sacudió el mercado

La operación financiera entre los clubes se pactó en 15 millones de dólares. Sin embargo, desde la dirigencia del equipo mexicano señalaron que se sumó una cláusula por objetivos que podría incrementar el monto total en otros 2 millones de dólares.

Las pautas contractuales del futbolista ya estaban pactadas desde sus vacaciones en Madrid, impulsadas por su deseo explícito de volver a competir en el país. A pesar de esa predisposición del atacante, la firma se demoró debido a imprevistos cambios de condiciones solicitados por Tigres que mantuvieron la negociación en duda durante varias horas.

El delantero firmará contrato que durará tres años y medio, hasta diciembre de 2029, que antes jugó en San Lorenzo, Atlético Madrid y Tigres de México.

El nuevo delantero de River brilló en el Atlético de Madrid.

Llega a River después de 12 años en el exterior

El arribo a River marca el retorno del delantero a la competencia local luego de 12 temporadas en el extranjero. Surgido de las divisiones inferiores de San Lorenzo, el atacante fue vendido en 2014 al Atlético de Madrid, club donde disputó más de 300 cotejos.

Tras su consolidado ciclo en la liga española, el atacante fue transferido a Tigres de México. En el conjunto azteca completó su última etapa previa a decidir su vuelta al país para vestir la camiseta del Millonario.

En su reciente paso por el fútbol mexicano, registró un total de 27 partidos jugados, en los que marcó ocho tantos y aportó nueve asistencias.