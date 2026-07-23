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Lanús dio un paso al frente en la ida por los playoffs: venció a Cienciano y quedó bien perfilado para la vuelta

Lanús venció a Cienciano de Perú 2 a 0 en condición de local y quedó bien perfilado para la vuelta a disputarse en Cusco

Por UNO
Lanús venció a Cienciano en la ida de los 16avos de final de la Copa Sudamericana.

Lanús venció a Cienciano en la ida de los 16avos de final de la Copa Sudamericana.

Lanús dio un paso al frente en la serie de playoffs de la Copa Sudamericana al vencer a Cienciano 2 a 0 en el Estadio Ciudad de Lanús. Franco Watson abrió el marcador para el Granate en la primera mitad y Ramiro Carrera sentenció el partido en tiempo de descuento.

Con un hombre menos por la expulsión de Lucas Besozzi, Lanús se hizo fuerte y quedó bien perfilado para la vuelta contra el elenco peruano.

Lanús se hizo fuerte ante Cienciano por Copa Sudamericana

El partido no tuvo llegadas de peligro hasta los 33 minutos, con un tiro libre del extremo Alejandro Hohberg buscando el ángulo Nahuel Losada. El remate salió sin fuerza y fue contenido por el buen arquero de Lanús.

Un minuto más tarde, un centro atrás de Lucas Besozzi le quedó al mediocampista Franco Watson para que éste controlara y cruzara un derechazo para el 1-0 parcial.

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Lanús se impuso en la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana ante Cienciano de Perú.

A los 41 minutos, el Toto Salvio recibió de espaldas dentro del área grande y jugó atrás para que Agustín Cardozo rematara y finalmente el tiro se fuera desviado en el final de la primera etapa.

Cienciano tuvo la primera llegada clara de la segunda mitad, a los seis minutos, con un centro al primer palo del lateral Marcos Martinich que fue cabeceado por el delantero Carlos Garcés, con un disparo apenas desviado.

A los 10 minutos del complemento, el mediocampista Ramiro Carrera quedó mano a mano con el arquero del elenco peruano pero su remate fue muy suave y Espinoza la contuvo sin problemas. Cinco minutos después, un duro pisotón de Lucas Besozzi sobre Gerson Barreto generó su expulsión, luego de la revisión en el VAR. El Granate, con un hombre menos, comenzó a defenderse.

Lanús no pudo volver a llegar con peligro hasta los 39 minutos, con una pelota bombeada que permitió que Carrera quedara mano a mano con Espinoza, pero sin concretar a modo de aviso de lo que vendría después.

En el cuarto minuto de descuento, un remate lejano del extremo Matías Sepúlveda fue despejado por Espinoza, y el rebote le quedó a Carrera, que esta vez pudo superar al arquero rival y marcar el 2 a 0 final.

Con la victoria, el equipo de Mauricio Pellegrino cerrará la serie visitando al conjunto peruano en la altura de Cusco, el próximo miércoles 29 de julio a las 21:30 (hora argentina), buscando clasificar a los octavos de final donde ya espera Botafogo de Brasil.

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