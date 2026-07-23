Lanús dio un paso al frente en la ida por los playoffs: venció a Cienciano y quedó bien perfilado para la vuelta

Un minuto más tarde, un centro atrás de Lucas Besozzi le quedó al mediocampista Franco Watson para que éste controlara y cruzara un derechazo para el 1-0 parcial.

Lanús se impuso en la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana ante Cienciano de Perú.

A los 41 minutos, el Toto Salvio recibió de espaldas dentro del área grande y jugó atrás para que Agustín Cardozo rematara y finalmente el tiro se fuera desviado en el final de la primera etapa.

Cienciano tuvo la primera llegada clara de la segunda mitad, a los seis minutos, con un centro al primer palo del lateral Marcos Martinich que fue cabeceado por el delantero Carlos Garcés, con un disparo apenas desviado.

A los 10 minutos del complemento, el mediocampista Ramiro Carrera quedó mano a mano con el arquero del elenco peruano pero su remate fue muy suave y Espinoza la contuvo sin problemas. Cinco minutos después, un duro pisotón de Lucas Besozzi sobre Gerson Barreto generó su expulsión, luego de la revisión en el VAR. El Granate, con un hombre menos, comenzó a defenderse.

Lanús no pudo volver a llegar con peligro hasta los 39 minutos, con una pelota bombeada que permitió que Carrera quedara mano a mano con Espinoza, pero sin concretar a modo de aviso de lo que vendría después.

En el cuarto minuto de descuento, un remate lejano del extremo Matías Sepúlveda fue despejado por Espinoza, y el rebote le quedó a Carrera, que esta vez pudo superar al arquero rival y marcar el 2 a 0 final.

Con la victoria, el equipo de Mauricio Pellegrino cerrará la serie visitando al conjunto peruano en la altura de Cusco, el próximo miércoles 29 de julio a las 21:30 (hora argentina), buscando clasificar a los octavos de final donde ya espera Botafogo de Brasil.