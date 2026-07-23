Inicio Ovación Fútbol Superliga
Torneo Clausura

Regresa la Liga Profesional: con Belgrano vs Rosario Central como destacado, todos los partidos de este jueves

La Primera División retoma su actividad con el inicio del Torneo Clausura de la Liga Profesional

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
La Liga Profesional retoma su actividad con la Fecha 1 del Torneo Clausura. 

La Liga Profesional retoma su actividad con la Fecha 1 del Torneo Clausura. 

La Liga Profesional está de regreso con el Torneo Clausura luego del parate por la Copa del Mundo 2026. Este jueves, la Primera División retoma su actividad luego de que transcurrieran 60 días desde aquel último compromiso entre Belgrano y River, por la final del Apertura, donde el Pirata se consagró campeón.

Por la primera fecha, el encuentro destacado es el que protagonizarán -justamente- el último campeón del torneo, Belgrano, frente a Rosario Central, campeón de la Liga 2025 por ser el mejor de la tabla anual. A continuación, el detalle de todos los partidos.

Belgrano es el último campeón del fútbol argentino.

Belgrano es el último campeón del fútbol argentino.

Los partidos de este jueves por la Fecha 1 del Torneo Clausura de la Liga Profesional

Este jueves, el telón lo abrirán el flamante campeón del Apertura, Belgrano de Córdoba, ante Rosario Central. A partir de las 19.30, el Gigante de Alberdi será una verdadera fiesta cuando el equipo del Ruso Zielinski se reencuentre con el hincha del Pirata tras obtener un nuevo título para la institución. Por su parte, el Canalla buscará comenzar con el pie derecho un semestre en el que todas las luces apuntarán a la Copa Libertadores.

En el mismo horario, Sarmiento de Junín recibirá a Argentinos Juniors en el Estadio Eva Perón, desde las 19.30. El Verdolaga viene de quedar eliminado ante Boca por la Copa Argentina mientras que el Bicho quiere pisar fuerte en el torneo local luego de quedar eliminado en todas las otras competencias (cayó en Fase 2 de Libertadores a inicios de año, y perdió en la Copa Argentina en 32avos de final).

Di María buscará llevar a Rosario Central nuevamente a lo alto en el Torneo Clausura y en la Copa Libertadores.

Di María buscará llevar a Rosario Central nuevamente a lo alto en el Torneo Clausura y en la Copa Libertadores.

El último compromiso de este jueves será el que protagonizarán Defensa y Justicia ante Aldosivi. Desde las 21.45, en el Estadio Norberto Tito Tomaghello, el Tiburón buscará seguir con la buena racha luego de eliminar a River en 16avos de final de la Copa Argentina; mientras que el Halcón de Varela procurará volver al triunfo, algo que no logra desde el pasado mes de abril.

Todos los partidos de la Fecha 1 de la Liga Profesional

Jueves 23 de julio

19.30 Belgrano – Rosario Central -Zona B- (TNT Sports)

19.30 Sarmiento – Argentinos -Zona B- (ESPN Premium)

21.45 Defensa y Justicia – Aldosivi -Interzonal- (ESPN Premium)

Viernes 24 de julio

16.45 Gimnasia (Mza.) – Central Córdoba -Zona A- (TNT Sports)

19.00 Racing – Gimnasia y Esgrima de La Plata -Zona B- (ESPN Premium)

19.00 Vélez – Instituto -Zona A- (TNT Sports)

21.15 Huracán – Banfield -Zona B- (ESPN Premium)

21.15 Platense – Unión -Zona A- (TNT Sports)

Sábado 25 de julio

14.45 Estudiantes (Río Cuarto) – Tigre -Zona B- (TNT Sports)

17.00 Newell’s – Talleres -Zona A- (ESPN Premium)

19.15 River – Barracas Central -Zona B- (TNT Sports)

21.30 Lanús – San Lorenzo -Zona A- (ESPN Premium)

Domingo 26 de julio

15.00 Atlético Tucumán – Ind. Rivadavia Mza. -Zona B- (ESPN Premium)

17.15 Estudiantes – Independiente -Zona A- (TNT Sports)

19.30 Deportivo Riestra – Boca -Zona A- (ESPN Premium)

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas