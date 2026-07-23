Regresa la Liga Profesional: con Belgrano vs Rosario Central como destacado, todos los partidos de este jueves

En el mismo horario, Sarmiento de Junín recibirá a Argentinos Juniors en el Estadio Eva Perón, desde las 19.30. El Verdolaga viene de quedar eliminado ante Boca por la Copa Argentina mientras que el Bicho quiere pisar fuerte en el torneo local luego de quedar eliminado en todas las otras competencias (cayó en Fase 2 de Libertadores a inicios de año, y perdió en la Copa Argentina en 32avos de final).
Di María buscará llevar a Rosario Central nuevamente a lo alto en el Torneo Clausura y en la Copa Libertadores.
El último compromiso de este jueves será el que protagonizarán Defensa y Justicia ante Aldosivi. Desde las 21.45, en el Estadio Norberto Tito Tomaghello, el Tiburón buscará seguir con la buena racha luego de eliminar a River en 16avos de final de la Copa Argentina; mientras que el Halcón de Varela procurará volver al triunfo, algo que no logra desde el pasado mes de abril.
Todos los partidos de la Fecha 1 de la Liga Profesional
Jueves 23 de julio
19.30 Belgrano – Rosario Central -Zona B- (TNT Sports)
19.30 Sarmiento – Argentinos -Zona B- (ESPN Premium)
21.45 Defensa y Justicia – Aldosivi -Interzonal- (ESPN Premium)
Viernes 24 de julio
16.45 Gimnasia (Mza.) – Central Córdoba -Zona A- (TNT Sports)
19.00 Racing – Gimnasia y Esgrima de La Plata -Zona B- (ESPN Premium)
19.00 Vélez – Instituto -Zona A- (TNT Sports)
21.15 Huracán – Banfield -Zona B- (ESPN Premium)
21.15 Platense – Unión -Zona A- (TNT Sports)
Sábado 25 de julio
14.45 Estudiantes (Río Cuarto) – Tigre -Zona B- (TNT Sports)
17.00 Newell’s – Talleres -Zona A- (ESPN Premium)
19.15 River – Barracas Central -Zona B- (TNT Sports)
21.30 Lanús – San Lorenzo -Zona A- (ESPN Premium)
Domingo 26 de julio
15.00 Atlético Tucumán – Ind. Rivadavia Mza. -Zona B- (ESPN Premium)
17.15 Estudiantes – Independiente -Zona A- (TNT Sports)
19.30 Deportivo Riestra – Boca -Zona A- (ESPN Premium)