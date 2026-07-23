Regresa la Liga Profesional: con Belgrano vs Rosario Central como destacado, todos los partidos de este jueves

Por la primera fecha, el encuentro destacado es el que protagonizarán -justamente- el último campeón del torneo, Belgrano, frente a Rosario Central, campeón de la Liga 2025 por ser el mejor de la tabla anual. A continuación, el detalle de todos los partidos.

Belgrano es el último campeón del fútbol argentino.

Los partidos de este jueves por la Fecha 1 del Torneo Clausura de la Liga Profesional

Este jueves, el telón lo abrirán el flamante campeón del Apertura, Belgrano de Córdoba, ante Rosario Central. A partir de las 19.30, el Gigante de Alberdi será una verdadera fiesta cuando el equipo del Ruso Zielinski se reencuentre con el hincha del Pirata tras obtener un nuevo título para la institución. Por su parte, el Canalla buscará comenzar con el pie derecho un semestre en el que todas las luces apuntarán a la Copa Libertadores.